Цискаридзе рассказал, как поссорился с Волочковой

Николай Цискаридзе в интервью «Союзному вече» вспомнил историю ссоры с Анастасией Волочковой, когда оба работали в Большом театре. При этом, когда на балерину ополчилась мужская часть труппы, танцор оказался единственным, кто поддержал артистку.

Цискаридзе отметил, что именно он в определённый момент наставил будущую звезду на истинный путь «лёгкой беседой», после чего балерина оказалась в труппе Большого театра. Спустя некоторое время дружеские отношения Цискаридзе и Волочковой прервались.

«Я как старший товарищ профессиональные замечания ей делал. И в какой-то момент разошлись во взглядах и поругались. Не здоровались даже», — отметил артист, подчеркнув, что он очень «язвительный».

Танцор заявил, что на момент появления Волочковой в Большом театре им «было нечего делить», поскольку он уже получил звание народного артиста. Поэтому, когда балерину увольняли по инициативе мужчин из труппы, Цискаридзе встал на её сторону.