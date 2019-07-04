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Цискаридзе рассказал, как поссорился с Волочковой 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Николай Цискаридзе в интервью «Союзному вече» вспомнил историю ссоры с Анастасией Волочковой, когда оба работали в Большом театре. При этом, когда на балерину ополчилась мужская часть труппы, танцор оказался единственным, кто поддержал артистку.
Цискаридзе отметил, что именно он в определённый момент наставил будущую звезду на истинный путь «лёгкой беседой», после чего балерина оказалась в труппе Большого театра. Спустя некоторое время дружеские отношения Цискаридзе и Волочковой прервались.
«Я как старший товарищ профессиональные замечания ей делал. И в какой-то момент разошлись во взглядах и поругались. Не здоровались даже», — отметил артист, подчеркнув, что он очень «язвительный».
Танцор заявил, что на момент появления Волочковой в Большом театре им «было нечего делить», поскольку он уже получил звание народного артиста. Поэтому, когда балерину увольняли по инициативе мужчин из труппы, Цискаридзе встал на её сторону.
«Пришли ко мне и стали требовать сказать что-то нелицеприятное о ней. Я ответил: «Вы о чем? Как вообще смеете?» В жизни не смог бы этого сделать, потому что человек не имеет права вести себя как скот», — отметил артист.
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Шоу-бизнес , Николай Цискаридзе
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