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Лолита пожаловалась на страшный диагноз 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
По словам певицы Лолиты Милявской медицинское обследование в немецкой клинике выявило у нее серьезные проблемы со связками. Об этом пишет «Собеседник».
По данным издания, певица ранее не раз говорила, что работать под фонограмму не может, так как за 35 лет своей карьеры так и не научилась в нее попадать.
«Я была в Германии на приеме у очень хорошего фониатра. Он меня осмотрел и сказал: «У вас связок нет!» Оказывается, их уже давно и не было. Они стираются, потому что я 35 лет пою живьем!» — рассказала изданию звезда.
По словам Лолиты, врач успокоил ее, сказав, что она может петь, однако посоветовал беречь голос.
«Этот врач мне потом сказал: «Ты будешь петь, потому что такие примеры в мире есть!». Оказывается, это физиологический процесс, который никак не остановить. У Макса Фадеева похожая история. В свое время у него потрясающе звучал голос. А потом произошли возрастные изменения, которые дали другой тембр, окраску. Теперь для меня главное — использовать то, что осталось для живого пения», — пояснила певица.
По данным газеты «Известия», ранее российский певец и композитор Олег Газманов рассказал об опухоли, которую ему вырезали восемь лет назад. По словам певца, в настоящее время у него со здоровьем проблем нет.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Макс Фадеев , Лолита Милявская , Олег Газманов , ИД "Собеседник"
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