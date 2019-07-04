Лолита пожаловалась на страшный диагноз

По словам певицы Лолиты Милявской медицинское обследование в немецкой клинике выявило у нее серьезные проблемы со связками. Об этом пишет «Собеседник».

По данным издания, певица ранее не раз говорила, что работать под фонограмму не может, так как за 35 лет своей карьеры так и не научилась в нее попадать.

«Я была в Германии на приеме у очень хорошего фониатра. Он меня осмотрел и сказал: «У вас связок нет!» Оказывается, их уже давно и не было. Они стираются, потому что я 35 лет пою живьем!» — рассказала изданию звезда.

По словам Лолиты, врач успокоил ее, сказав, что она может петь, однако посоветовал беречь голос.

«Этот врач мне потом сказал: «Ты будешь петь, потому что такие примеры в мире есть!». Оказывается, это физиологический процесс, который никак не остановить. У Макса Фадеева похожая история. В свое время у него потрясающе звучал голос. А потом произошли возрастные изменения, которые дали другой тембр, окраску. Теперь для меня главное — использовать то, что осталось для живого пения», — пояснила певица.