Падчерица Алибасова раскрыла причину его отравления

Бари Алибасов попал в больницу вовсе не из-за того, что по ошибке выпил средство для очистки труб. Об этом заявила его падчерица Ольга Шукшина

«У нас в семье говорили, что настоящая причина попадания Бари в клинику — недуг, который в народе шутливо называют «птица перепел». Перепил, вот и все», — приводит агентство Nation News слова Шукшиной.

С этим согласен врач «скорой помощи» Андрей Звонков. Феназепам и хлорпротиксен, которые обнаружены в крови продюсера, когда он лежал в больнице Склифосовского, свидетельствуют о том, что Алибасов страдает либо наркоманией, либо алкоголизмом, заявил он «Комсомольской правде». Данные препараты употребляют, чтобы уменьшить ломку, говорит Звонков.

Ранее «URA.RU» писало, что продюсер заработал на интервью после выписки из больницы уже несколько миллионов.

В программе «На самом деле» Алибасова обвинили в инсценировке отравления ради пиара. Сам Алибасов отрицает обвинения и собирается подать в суд на «Первый канал», передает телеканал 360.