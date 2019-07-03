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Остаюсь неформатом: Леонтьев рассказал об алкоголизме 

Рамблер 41 минуту назад
Фото: ТАСС
Певец Валерий Леонтьев рассказал, что раньше во время подавленного эмоционального состояния, чтобы побороть депрессию, нередко прикладывался к бутылке спиртного, сообщает «Собеседник». Чтобы избавиться от вредной привычки, артист четыре года не прикасался к алкоголю.
По словам артиста, к алкоголизму его подтолкнул запрет на концерты в Москве в конце 70-х — начале 80-х годов из-за «неформатных» выступлений. В 1979 году была вырезана запись песни Леонтьева из эфира «Голубого огонька». В 1982-ом певца не пустили участвовать в концерте Давида Тухманова, несмотря на то, что он был заявлен в афише. Артист уверяет, что несколько лет он был «персоной нон-грата» на столичных площадках.
«Сколько раз мне хотелось просто отгородиться от всего внешнего мира лет на пять-семь! Было время, когда я пытался лечиться от депрессии алкоголем», — признался Леонтьев.
Певец отметил, что быстро понял о пагубности вредной привычки: в результате для того, чтобы «остановиться» в течение нескольких лет не притрагивался к спиртному.
«Четыре года отказывался даже от глотка шампанского», — пояснил артист.
Леонтьев подчеркнул, что в настоящее время для некоторых музыкальных деятелей он остаётся «неформатом». В доказательство тому певец отмечает отсутствие его нового репертуара на радио и телевидении.
«Например, участвую в сборном концерте, предлагаю редакторам новый материал, а мне отвечают: «Пойте то, что все знают!» — отметил певец.
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Шоу-бизнес , Давид Тухманов , Валерий Леонтьев , ИД "Собеседник" , Москва
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