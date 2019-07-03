«С этой виной и уйду»: Портос рассказал о смерти отца и потере сына

Своими воспоминаниями об отце, сыне и любимых женщинах знаменитый актер Валентин Смирнитский , запомнившийся по роли Портоса в «Трех мушкетерах», поделился с журналом «Домашний очаг».

По словам артиста, его отец — главный редактор Центральной студии документальных фильмов Георгий Смирнитский мучительно умирал от рака, а у его постели дежурила только мама.

«Молодость эгоистична, я не желал слышать стоны отца, видеть его мучения. К тому же опухоль вышла наружу, обезобразив его некогда красивое лицо, кожа на нем просто сгнивала», — рассказал изданию актер, отметив, что чувство вины пришло, когда отца уже не стало.

Тяжелым чувством вины для Валентина Смирнитского обернулась и смерть единственного сына — Ивана. В интервью журналу актер рассказал, что узнал о том, что сын употребляет наркотики от бывшей жены Ирины, когда мальчику было 16 лет. Брак с матерью сына распался после того, как Смирнитский сыграл в «Трех мушкетерах».

По словам актера, все накопления пошли на лечение, однако ничего не помогало.

«Наконец, нашли специализированный скаутский лагерь во Франции, где проводили курс реабилитации для наркозависимых. Ваня провел там полгода и вернулся другим человеком: стал учиться, женился», — отмечается в статье.

О смерти сына от передозировки Смирнитский узнал на гастролях в США и даже не смог приехать на похороны.

«Он жил без меня и умер — без меня», — поделился с изданием актер.

Он также рассказал, что не распался только его четвертый брак — с Лидией — заместителем директора Театра Луны, где Смирнитский играл в начале 2000-х.

«Я до сих пор благодарен Лидии. У нее ведь были свои проблемы. У меня — свои. Но мы не навалили их друг на друга. А просто выплывали вместе», — отметил Смирнитский.

А о пережитых трагедиях актер сказал изданию, что «с этой виной он и уйдет».

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