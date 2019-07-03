Суд неизбежен: наживающимся на Началовой пригрозили

По словам пиар-директора скончавшейся в марте Юлии Началовой Анны Исаевой, придется ответить тем, кто устраивает паломничества и торгует землей с могилы певицы. С таким заявлением она выступила в своем аккаунте в Instagram.

«Предупреждаю всех и каждого кто собирается наживаться на смерти Юлии Началовой — мы будем вас судить. Всех, кто устраивает туристические панихиды, торгует землей с ее могилы, предлагает заехать на место ее захоронения и зарядить там водичку и таким образом использует чувства ее поклонников, тех кто продает в интернет пространстве свои услуги, эксплуатируя имя Юлии Началовой», — написала Анна Исаева (орфография и пунктуация автора сохранены).

Она также отметила, что «играют с огнем» и те, кто «несанкционированно снимает фильмы» о Началовой и «раздает интервью „на свое усмотрение“».

«Я, ее семья и наследники не будем молчать. Суды неизбежны», — подчеркнула пиар-директор.

Анна Исаева заявила, что «ставить охрану на могиле» и запрещать проход и возложение цветов «никто не собирается».