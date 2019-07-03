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Суд неизбежен: наживающимся на Началовой пригрозили 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
По словам пиар-директора скончавшейся в марте Юлии Началовой Анны Исаевой, придется ответить тем, кто устраивает паломничества и торгует землей с могилы певицы. С таким заявлением она выступила в своем аккаунте в Instagram.
«Предупреждаю всех и каждого кто собирается наживаться на смерти Юлии Началовой — мы будем вас судить. Всех, кто устраивает туристические панихиды, торгует землей с ее могилы, предлагает заехать на место ее захоронения и зарядить там водичку и таким образом использует чувства ее поклонников, тех кто продает в интернет пространстве свои услуги, эксплуатируя имя Юлии Началовой», — написала Анна Исаева (орфография и пунктуация автора сохранены).
Она также отметила, что «играют с огнем» и те, кто «несанкционированно снимает фильмы» о Началовой и «раздает интервью „на свое усмотрение“».
«Я, ее семья и наследники не будем молчать. Суды неизбежны», — подчеркнула пиар-директор.
Анна Исаева заявила, что «ставить охрану на могиле» и запрещать проход и возложение цветов «никто не собирается».
Ранее издание StarHit сообщило, что с 1 июля в регионах началась продажа туров к месту упокоения Юлии Началовой. По словам турагента, которые привело издание, «люди почему-то верят, что она творит чудеса, и обращаются к ней за помощью».
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Шоу-бизнес , Анна Исаева
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