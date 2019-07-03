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Киркоров обратился к Баскову в день похорон его отца 

Рамблер 38 минут назад
Филипп Киркоров поддержал Николая Баскова в день похорон его отца. Письмо с соболезнованиями певец опубликовал на своей странице в Instagram.
Киркоров отметил, что для Баскова и его матери Елены Николаевны настал «самый тяжёлый день в жизни», поскольку пришло время навсегда прощаться с «дорогим и любимым человеком» — Виктором Владимировичем.
«Я желаю вам с Мамой только одного, сил, чтобы пережить этот тяжелый день, и оставить на всю жизнь светлую память в душе и сердце о Главном человеке в вашей и особенно в твоей жизни», — отметил артист (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Певец пожелал Басковым сил и терпения «на долгие годы», поскольку Николай и Елена Николаевна остались «одни друг у друга».
«Твой отец с небес будет тебе аплодировать, и это будут самые высокие и самые громогласные овации, которые ты будешь слышать всегда», — написал Киркоров, подчеркнув, что Виктор Владимирович отныне будет «Ангелом-Хранителем» Баскова.
По данным РИА Новости, отец Николая Баскова скончался на 69-ом году жизни после продолжительной болезни.
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Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Николай Басков
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