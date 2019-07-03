Киркоров обратился к Баскову в день похорон его отца

Киркоров отметил, что для Баскова и его матери Елены Николаевны настал «самый тяжёлый день в жизни», поскольку пришло время навсегда прощаться с «дорогим и любимым человеком» — Виктором Владимировичем.

«Я желаю вам с Мамой только одного, сил, чтобы пережить этот тяжелый день, и оставить на всю жизнь светлую память в душе и сердце о Главном человеке в вашей и особенно в твоей жизни», — отметил артист (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Певец пожелал Басковым сил и терпения «на долгие годы», поскольку Николай и Елена Николаевна остались «одни друг у друга».

«Твой отец с небес будет тебе аплодировать, и это будут самые высокие и самые громогласные овации, которые ты будешь слышать всегда», — написал Киркоров, подчеркнув, что Виктор Владимирович отныне будет «Ангелом-Хранителем» Баскова.

По данным РИА Новости, отец Николая Баскова скончался на 69-ом году жизни после продолжительной болезни.