Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Разин раскрыл обман Бузовой 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Продюсер Андрей Разин заявил, что количество подписчиков на страницу Ольги Бузовой и других популярных российских артистов — накручено, сообщает издание Дни.ру. То же самое ему предлагала сделать команда SMM-щиков, но он отказался.
По словам Разина, аккаунты известных отечественных исполнителей обслуживают десятки специалистов. В пример продюсер привёл ситуацию с Ольгой Бузовой, на которую работает 100 человек.
«Все новости, все, что там пишется, вся реклама, вся программная жизнь принадлежит именно этим людям. Именно они распоряжаются Instagram, Бузова практически не ведет там ничего», — пояснил Разин.
Музыкальный деятель напомнил, что ведущие российские артисты (Кроме Бузовой Разин также упомянул Тимати) имеют более 10 миллионов подписчиков. Похожие цифры продюсеру пообещала обеспечить команда SMM-щиков, но он отказался.
«Веду Instagram сам и общаюсь лично. У меня нет левых подписчиков. Я этим очень горжусь. Никакую команду не содержу, как это делают некоторые звезды», — резюмировал Разин.
Комментарии
Шоу-бизнес , Тимати , Андрей Разин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Никогда такого не видел»: очевидцы о ЧП с «Лошариком»37
Шойгу рассказал подробности ЧП с подводниками8
«Грузия? А я тут причем?» Гвердцители загнали в угол22
СК попросили проверить биткоин-кошельки Навального4
Как Пугачеву травили в СССР
Видео
00:15
Названа причина пожара на секретной подлодке
Происшествия
00:14
Мальчик провалился под поезд и выжил
Происшествия
01:00
Киркоров обратился к Баскову в день похорон его отца
Шоу-бизнес
02:22
«Никогда такого не видел»: очевидцы о ЧП с «Лошариком»
Происшествия
04:34
На Пугачеву написали заявление в ГИБДД
Шоу-бизнес
00:16
Травлю Пугачевой связали с Алибасовым
Шоу-бизнес
06:51
Россиянин арендовал «Форт Бояр» на свой юбилей
В мире
01:25
Украина задумала дематюкацию языка
В мире Украина
01:59
«Все были в шоке»: Алибасов о госпитализации Федосеевой-Шукшиной
Шоу-бизнес
04:27
Зеленский рассмешил канадцев
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть