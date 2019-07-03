Разин раскрыл обман Бузовой

Продюсер Андрей Разин заявил, что количество подписчиков на страницу Ольги Бузовой и других популярных российских артистов — накручено, сообщает издание Дни.ру. То же самое ему предлагала сделать команда SMM-щиков, но он отказался.

По словам Разина, аккаунты известных отечественных исполнителей обслуживают десятки специалистов. В пример продюсер привёл ситуацию с Ольгой Бузовой, на которую работает 100 человек.

«Все новости, все, что там пишется, вся реклама, вся программная жизнь принадлежит именно этим людям. Именно они распоряжаются Instagram, Бузова практически не ведет там ничего», — пояснил Разин.

Музыкальный деятель напомнил, что ведущие российские артисты (Кроме Бузовой Разин также упомянул Тимати ) имеют более 10 миллионов подписчиков. Похожие цифры продюсеру пообещала обеспечить команда SMM-щиков, но он отказался.