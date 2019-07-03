«Не будь святошей»: Солнцев призвал Темникову раскрыть ориентацию

Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев ролике , опубликованном на его YouTube-канале, раскритиковал певицу Елену Темникову за позицию относительно слухов о её близких отношениях с экс-солисткой группы «Серебро» Ольгой Серябкиной. По словам шоумена, признание артистки в однополой любви к женщинам пойдёт на пользу её «скучной» карьере.

Ранее Темникова в интервью YouTube-шоу «А поговорить?» рассказала о тесных отношениях бывшей коллеги по группе с продюсером Максимом Фадеевым . По её словам, пару нередко заставали в одном номере отеля.

Серябкина в ответ на слова певицы заявила в интервью изданию Super, что на протяжении 4 лет встречалась с Темниковой «как девушка с девушкой».

«Это она была моей любовью, а не наш продюсер. О наших отношениях знали наши друзья, наш близкий круг», — отметила артистка.

Темникова информацию об однополой ориентации отвергает.

Зря, уверяет Рустам Солнцев. Он заверил зрителей, что скандал между артистками только набирает обороты и каминг-аут Темниковой пошёл бы ей на пользу.

«У Темниковой видна накрутка лайков в соцсетях и покупка треков. Песни у нее тыренные. Серябкина сейчас дала ей жирный инфоповод, которым надо пользоваться», — заявил шоумен.

Скандальное заявление, по его мнению, способно раскрасить «чёрно-белую карьеру» певицы.