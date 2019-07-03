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«Не будь святошей»: Солнцев призвал Темникову раскрыть ориентацию 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев в ролике, опубликованном на его YouTube-канале, раскритиковал певицу Елену Темникову за позицию относительно слухов о её близких отношениях с экс-солисткой группы «Серебро» Ольгой Серябкиной. По словам шоумена, признание артистки в однополой любви к женщинам пойдёт на пользу её «скучной» карьере.
Ранее Темникова в интервью YouTube-шоу «А поговорить?» рассказала о тесных отношениях бывшей коллеги по группе с продюсером Максимом Фадеевым. По её словам, пару нередко заставали в одном номере отеля.
Серябкина в ответ на слова певицы заявила в интервью изданию Super, что на протяжении 4 лет встречалась с Темниковой «как девушка с девушкой».
«Это она была моей любовью, а не наш продюсер. О наших отношениях знали наши друзья, наш близкий круг», — отметила артистка.
Темникова информацию об однополой ориентации отвергает.
Зря, уверяет Рустам Солнцев. Он заверил зрителей, что скандал между артистками только набирает обороты и каминг-аут Темниковой пошёл бы ей на пользу.
«У Темниковой видна накрутка лайков в соцсетях и покупка треков. Песни у нее тыренные. Серябкина сейчас дала ей жирный инфоповод, которым надо пользоваться», — заявил шоумен.
Скандальное заявление, по его мнению, способно раскрасить «чёрно-белую карьеру» певицы.
«Не надо представать святошей с детьми. Лучше быть сексуальной развратницей и любительницей однополого секса», — резюмировал Солнцев.
Комментарии2
Шоу-бизнес , Рустам Солнцев , Максим Фадеев , Елена Темникова
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