Макияж и харизма: раскрыт секрет молодости Пугачёвой

Косметолог Марта Орлова в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» объяснила , как Алле Пугачёвой удаётся выглядеть на 15-20 лет моложе своего реального возраста. По словам эксперта, секрет заключается в хорошем макияже, харизме и хорошо подобранных косметологических процедурах.

«Конечно же, есть все признаки удачно проведенных в прошлом хирургических манипуляций и блефаропластики в сочетании с аккуратно проводимыми ныне косметологическими процедурами», — отметила специалист.

По её словам, образ певицы удачно дополняют «хороший макияж и харизма», а также правильное питание и спорт. При этом эксперт выразила уверенность, что Пугачёва «не делает пластику», а прибегает только к «лёгкой косметологии».

«Алла Борисовна, скорее всего, применяет химические пилинги, которые способствуют отшелушиванию ороговевших участков кожи и ее выравниванию», — предположила специалист.

Орлова утверждает, что Пугачёва также делает уколы гиалуроновой кислоты и пептидов, которые заполняют морщины и улучшают текстуру и эластичность кожи.