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Макияж и харизма: раскрыт секрет молодости Пугачёвой 

Рамблер 33 минуты назад
Фото: ТАСС
Косметолог Марта Орлова в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» объяснила, как Алле Пугачёвой удаётся выглядеть на 15-20 лет моложе своего реального возраста. По словам эксперта, секрет заключается в хорошем макияже, харизме и хорошо подобранных косметологических процедурах.
«Конечно же, есть все признаки удачно проведенных в прошлом хирургических манипуляций и блефаропластики в сочетании с аккуратно проводимыми ныне косметологическими процедурами», — отметила специалист.
По её словам, образ певицы удачно дополняют «хороший макияж и харизма», а также правильное питание и спорт. При этом эксперт выразила уверенность, что Пугачёва «не делает пластику», а прибегает только к «лёгкой косметологии».
«Алла Борисовна, скорее всего, применяет химические пилинги, которые способствуют отшелушиванию ороговевших участков кожи и ее выравниванию», — предположила специалист.
Орлова утверждает, что Пугачёва также делает уколы гиалуроновой кислоты и пептидов, которые заполняют морщины и улучшают текстуру и эластичность кожи.
Комментарии7
Шоу-бизнес , Алла Пугачева , Комсомольская правда
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