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«Все были в шоке»: Алибасов о госпитализации Федосеевой-Шукшиной 

Рамблер 40 минут назад
Фото: globallookpress.com
Продюсер Бари Алибасов заявил, что его отравление «вызвало шок» у близких, а его жена, актриса Лидия Федосеева-Шукшина, попала в больницу и до сих пор не пришла в себя. Об этом пишет «Дни.ру».
По данным издания, о состоянии своей жены и о том, как близкие восприняли его отравление жидкостью для чистки труб, Бари Алибасов рассказал в эфире программы «Центральное телевидение».
«Ситуация, которая сложилась вокруг моей неожиданной болезни, подкосила нас всех. Все сбились с ритма и стали болеть. Лида, конечно, переживает… Она по сей день в госпитале. Мы все были в шоке!» — заявил Бари Алибасов.
Он также опроверг информацию о том, что его отравление — рекламная компания.
«Никому не пожелаю такой рекламной кампании», — заявил Бари Алибасов.
Ранее стало известно, что Бари Алибасов выпил жидкость для чистки труб и попал в реанимацию. По данным РИА «Новости», врачи диагностировали у продюсера ожог пищевода, желудка и дыхательных путей. 17 июня сын Бари Алибасова рассказал, что его отца выписали из больницы.
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Шоу-бизнес , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов
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