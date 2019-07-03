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Канделаки опубликовала фото с откровенным декольте 

Рамблер 36 минут назад
Фото: Instagram
Откровенный вырез красного комбинезона, фото в котором телеведущая Тина Канделаки выложила в свой Instagram, не оставил равнодушными подписчиков звезды, выразивших восхищение ее фигурой.
Свой пост Тина Канделаки посвятила вегетарианству, отметив, что не употребляет мясо.
«Ответ на вопрос «Как вы отказались от мяса?» звучит очень просто: «В одночасье». (…) При этом я не агитирую за вегетарианство с поправкой на то, что мясная индустрия в большинстве своем бесчеловечна. В погоне за маржой производством заведуют технологи. Так что, если вы едите мясо, следите за тем, чтобы оно было свежим, без механической переработки и произведенное в хозяйстве, которому вы доверяете», — призвала телеведущая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
При этом она отметила, что ест рыбу и морепродукты «из-за северного климата и активных занятий спортом».
В комментариях к записи поклонники Канделаки обратили внимание на ее образ.
«Очень секси», — написала nataliiagaltsova.
«Даже девушкам трудно не реагировать, Тина огонь», — отметила karinka787.
Ранее Тина Канделаки возмутила подписчиков, поделившись секретом своей диеты. В рецептах телеведущей есть такие ингредиенты, как королевские гребешки, киноа, кенийская фасоль, пармезан и другие. Поклонники в комментариях к записи напомнили телеведущей, что большинство жителей России не могут позволить себе такие продукты.
Комментарии
Шоу-бизнес , Тина Канделаки
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