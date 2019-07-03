«Балерина в зазеркалье цирка»: Волочкова получила травму

Об этом танцовщица рассказала подписчикам на своей странице в Instagram. Балерина разместила в аккаунте видеозапись, на которой запечатлен отрывок концертного номера: Волочкова выполняет гимнастические упражнения на воздушных полотнах. По её словам, так проходит подготовка к новому спектаклю «Балерина в зазеркалье цирка». При этом артистка отметила, что на репетициях ей приходится бороться со страхом и болью.

«Во время репетиции, когда заболела стопа, я даже не стала обращать внимания на боль. Но, приехав домой, я поняла, что очень сильно подвернула стопу в узле», — написала танцовщица (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Волочкова отметила, что испытала «дикую боль». Впрочем, балерина заверила подписчиков, что инцидент никак не скажется следующих репетициях, которые пройдут на «большой высоте».