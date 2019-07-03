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«Балерина в зазеркалье цирка»: Волочкова получила травму 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Анастасия Волочкова рассказала о травме, полученной на репетиции нового спектакля. Артистка сильно подвернула стопу, но откладывать подготовку к выступлению не собирается.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Вы не представляете, как не просто осваивать цирковые элементы, которые мне не свойственны.. 🙈 Но я борюсь со страхом и болью, готовясь к премьере нашего спектакля «Балерина в зазеркалье цирка». Я очень трудолюбивый человек и никогда не жалею сил. Мне очень помогает Александра Нозик и ее студия @escada_art Сегодня я так долго отрабатывала один элемент.. Во время репетиции, когда заболела стопа, я даже не стала обращать внимания на боль. Я всегда отгоняю от себя это чувство во время работы особенно, набивая синяки и натирая мозоли.. 🙈 Но, приехав домой, я поняла, что очень сильно подвернула стопу в узле…😔 Боль дикая, но она не остановит меня от завтрашних репетиций и подготовки. И ведь все это будет на большой высоте…🙈 Берегите себя. 🙏🏻 А я поборю страх, риск и опасности. Мне это свойственно… #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #платазауспех #цирк

Публикация от  Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Об этом танцовщица рассказала подписчикам на своей странице в Instagram. Балерина разместила в аккаунте видеозапись, на которой запечатлен отрывок концертного номера: Волочкова выполняет гимнастические упражнения на воздушных полотнах. По её словам, так проходит подготовка к новому спектаклю «Балерина в зазеркалье цирка». При этом артистка отметила, что на репетициях ей приходится бороться со страхом и болью.
«Во время репетиции, когда заболела стопа, я даже не стала обращать внимания на боль. Но, приехав домой, я поняла, что очень сильно подвернула стопу в узле», — написала танцовщица (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Волочкова отметила, что испытала «дикую боль». Впрочем, балерина заверила подписчиков, что инцидент никак не скажется следующих репетициях, которые пройдут на «большой высоте».
«Я поборю страх, риск и опасности. Мне это свойственно..», — резюмировала Волочкова.
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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова
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