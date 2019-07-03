Роза Сябитова: «Не хочу ни под кого подстраиваться, поэтому выбрала гостевой брак»

В свои 57 лет, которые Роза и не думает скрывать, телесваха полна энергии — помимо съемок на ТВ, Сябитова развивает собственные интернет-проекты, худеет по продвинутой методике и, конечно, продолжает радовать читателей «Телепрограммы» острыми и в чем-то даже провокационными высказываниями.

«Дети — это наш аттестат зрелости»

личный архив

Роза Сябитова с сыном Денисом и дочерью Ксенией

— В начале июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Но сейчас женщины в возрасте «тридцать плюс» мечтают строить карьеру, путешествовать, а замужество и рождение детей откладывают на потом…

— А я дочке говорю: рожай троих! И невестке с сыном скажу, чтобы не боялись, а рожали троих. От многодетных матерей мужья не уходят. Когда много детей, мужчины зарабатывают и делами занимаются — у них просто времени нет на развлечения вне семьи. Вообще семья — это традиционная история для нашей страны. Правила, которые определили наши предки, работают до сих пор. Мы живем в обществе, где выбирают мужчины. А для них молодость и красота женщины первостепенны. В мужском обществе женская успешность — это стать женой и матерью. Наше предназначение — материнство. Конечно, можно говорить, что сейчас такое время, когда можно и на карьере сосредоточиться. А что потом? Любовью заниматься с работой будете? Детей рожать — тоже от работы? Круглый стол в родовом гнезде с детьми и внуками вам карьера организует? И не забываем, что природу не обманешь — все мы знаем, какие проблемы могут быть у детей старородящих женщин. Риск большой.

Но у каждого человека есть право выбора. Сейчас много новомодных анекдотов на эту тему. К примеру: «Кто подаст стакан воды в старости? — А если пить не захочется?» И тому подобное… Думайте! Это ваша жизнь. Рано или поздно каждый из нас все равно переходит в возраст, который называется зрелостью и старостью. Все стареют. Только одни будут стареть в окружении семьи, а другие никому не будут нужны.

— Некоторые, объясняя необходимость сосредоточиться на работе, сетуют на безденежье…

— И нашему поколению было нелегко. Мы поднимали детей в лихие 90-е, когда мужчин либо перестреляли, либо пересажали, а остальные пребывали в анабиозе из-за перемен в стране. Поэтому женщины меньше думали о путешествиях и карьере, мы в то время были и матерями, и часто кормилицами в семье — так что и карьерой занимались, но мотивация была иной. Когда мой муж погиб в 90-е, я одна поднимала сына и дочь. Много работала и успевала детей воспитывать: в итоге обеспечила себе спокойную старость в ожидании внуков. И у меня есть на что с ними путешествовать и отдыхать.

— Если женщина хорошо зарабатывает, может ли она претендовать на роль главы семьи?

— Мужчина, став главой семьи, принимает всю ответственность на себя. Хотите разделить ответственность за зарабатывание денег, за экстремальные ситуации? Не хотите. Тогда это уже не партнерство. Тогда ваше предназначение — быть женщиной. Занимайтесь женскими делами. Муж Ларисы Гузеевой сказал: «Конечно, я люблю тебя. Я знаю, на ком женился — ты великая, известная артистка. Но запомни: ты можешь заниматься своим творчеством, делать все, что ты считаешь нужным, развиваться, работать на ТВ. Но успевай делать женские дела. Я хочу приходить домой и встречать жену. Хочу горячий ужин. А не отговорки: я тоже работаю!» Лариса со всем справляется на отлично. Чего и вам желаю.

— Кто должен учить молодежь, что «главней всего погода в доме»?

— Дети — это наш аттестат зрелости. Все традиции закладываются в семье. Мои дети понимают, как пишется семейный сценарий. Дочь часто выдает мои мысли. При этом она образованная девушка: успевает и карьерой заниматься, и отношения строить. Но для нее семья первостепенна. Если стоит вопрос, идти на свидание или на деловую встречу, моя дочь выберет первое.

— Молодым нельзя откладывать свидания на потом?

— Мы же хотим выходить замуж за умного, красивого, богатого, здорового мужчину из хорошей семьи! А мужчины, в свою очередь, хотят жениться на молодой и красивой, образованной и хорошо воспитанной. Для них главное требование — возраст. Зачем 30-летнему мужчине жениться на ровеснице? Ведь тогда через 10 лет он будет спать с 40-летней. А если он выберет партнершу моложе себя, то и через 10 лет рядом с ним будет молодая женщина.

— Раньше вы говорили, что после сорока у женщин шансов мало выйти замуж. Не поменяли свою точку зрения?

— А что изменилось?— Люди стали жить дольше, выглядят лучше. Женщины ухоженные, красивые, вы — яркий пример.

— Все ерунда! Мне тоже начинают говорить: «Что же вы замуж не выходите?». Во-первых, не хочу людей смешить свадьбой мумий. Мумии — они же тоже ведь хорошо сохранились. В моем возрасте не замуж собираются, а наслаждаются жизнью и дожидаются внуков, что я и делаю. А семья как ячейка общества — это для государства. В основу семьи закладываются совместно нажитое имущество и дети. Я объединять имущество не буду, детей рожать не буду — я не сумасшедшая. При этом не осуждаю женщин, моих ровесниц, которые создают семью в зрелом возрасте. Каждый сам кузнечик своего счастья. Мое счастье в отношениях более свободных — я выбрала гостевой брак (Роза встречается с бизнесменом Ренатом. — Ред.). Еще и потому, что не хочу ни под кого подстраиваться. Мы же помним, что предназначение женщины — подстраиваться под мужчин.

Во-вторых, я не хочу спать со старым. Зачем я буду замуж выходить замуж за моего ровесника, который все время болеть будет? Я тоже хочу спать с молодым. Но к молодым привыкать нельзя — это другая история: полюбишь, а он потом все равно к молодой уйдет.

— Но при этом личную жизнь вы приветствуете в любом возрасте?

— А я разве против секса в любом возрасте? Нет. Как раз для секса в нашем возрасте очень много возможностей, а главное, больше свободного времени.

— Но ведь чем старше женщина, тем выше требования к избраннику.

— Часто и молодые женщины говорят: «Хочу выйти замуж за принца!» В этой ситуации важно реально смотреть на вещи и уточнять: «А ты принцесса? Что ты можешь предложить?». Семья — это взаимозависимость. Если я — антиквариат, то, извините, меня может купить мужчина с большими деньгами. Чаще всего большие состояния есть у стариков. Но я как антиквариат не хочу принадлежать старикам… Реальность такова: если не успела до сорока замуж выйти — всё… Переключись на что-то другое: приноси пользу государству.

«Снимаю «Дом-3»

— Знаю, вы сейчас худеете. Какова цель, сколько хотите сбросить?

— Цель у меня оздоровительная. Я худею на 7 кг в клинике Лены Малышевой. Там я не просто взвешиваюсь, а с помощью специального оборудования определяю количество подкожного жира, контролирую обменные процессы в организме. Я обратила внимание, что, когда сбросила первые 2 кг, аппарат показал мой физический возраст: 44 года. В мои 57 лет! Потом похудела еще на 2 кг, он мне раз — и 42 года выдал. Круто! Так как я бывшая спортсменка (Роза — мастер спорта по фигурному катанию. — Ред.), у меня очень большая мышечная масса, поэтому никогда не буду выглядеть худой. Но я занимаюсь спортом, плюс живу за городом, поэтому ежедневно у меня большие физические нагрузки — то надо покопать, то полить.

— Дети в выходные вас навещают?

— По-разному. Я у них сформировала привычку просто приезжать, как в отчий дом. У каждого свои комнаты. Они могут здесь спокойно отдыхать, приезжать с ночевкой и с друзьями. У меня на участке — три дома, два из них гостевые, гараж, беседки и спа-салон, в котором есть уникальная турецкая баня. Сейчас доделываю поле для гольфа.

Отсюда у нас прямые эфиры идут — я снимаю сериал «Дом-3»: про стройку, про любовь, про мою жизнь. Это такая смешная история — альтернатива «Дому-2», где взрослые женихи и невесты (мои друзья) ищут любовь и строят жилье. Там и про сватовство, и ценные советы про стройку. Ищите на YouTube.

— Блогеры неплохо зарабатывают, и у вас реклама ненавязчиво вписана.

— В интернете много блогеров, но, так как учиться никто не хочет, их легкие заработки скоро закончатся. Никто не будет долго покупаться на голые части тела и прочий дебилизм. У нас в «Доме-3» все профессионально. В моих планах свой продакшн — готовлю площадку на будущее для своих детей — они активно участвуют в процессе.

Я лидер женщин-предпринимателей Богородского края, хотелось бы еще продвигать эту историю. Вы верно заметили — я достойно подаю рекламу. — Не хотите придумать и запустить сервис знакомств на YouTube?

— Я по первому образованию системный программист, поэтому и мыслю системно. Почему я успешна? Потому что постоянно перестраиваюсь, придумываю что-то. Относительно знакомств: пять лет назад самым примитивным способом знакомства был интернет, сейчас все порталы крупные закрываются. Они подорвали свой авторитет — там рассадник альфонсов, маньяков, алкашей и тому подобное. И создавать новую систему смысла нет. Я не собираюсь в эту историю вкладываться. Это дорогое удовольствие, а эффекта — ноль. Есть печальный опыт интернет-знакомств, который показал только одно: на результат работает только живое участие. Со свахой надо общаться не по интернету, а живьем. А вот информацию передать можно посредством интернета.

Сейчас я перешла на другой уровень. Я сделала популярной профессию свахи, я ее легализовала. Теперь следующий шаг — я подготовила правовую базу для закона, который будет регламентировать выдачу лицензий для организации брачного (или семейного) бизнеса.

— Много споров вызывает то, что делает резидент Comedy Club Гарик Харламов — в своем Инстаграме он монтирует нарезки из программы «Давай поженимся!», сопровождая их сатирическими, порой довольно обидными для героев программы комментариями. Как вы к этому относитесь?

— То, что я вижу, не красит ребят, которые это делают. Хотя они очень талантливые, но, видимо, просто уже выдохлись в поиске тем. Поэтому выхватывают наши сюжеты из контекста, и им кажется, что это смешно. Это непрофессионально. Если тебя люди подняли на определенный уровень, будь любезен соответствовать. Нельзя падать низко — на уровень некоего быдлячества… Если ты уже прошел пик популярности — нужно искать новый формат или вообще уйди. Иначе получается, что ты ни себя не уважаешь, ни своих зрителей.

Я видела лишь один отрывок, который высмеивает Гарик… Так вот, с тем героем была трагическая история — мы рыдали, когда этот мужчина рассказывал про своих родителей, до чего они его довели, просто зачеркнули его жизнь. Поэтому Лариса и приложила их… Получается, пародисты унизили человека, который пришел к нам на программу и поделился бедой. А мы ему помогали. Надо понимать, какую ответственность ты несешь, когда что-то выдаешь в народ.

А вообще один известный ведущий 11 лет назад, когда мы только начинали, сказал мне: «Знаменитой ты станешь только тогда, когда на тебя сделают пародию. Значит, ты индивидуальность, даешь другому артисту материал…». Я уважаю пародии, но интересные, в которых авторы не обманывают своего зрителя, а дарят ему новые эмоции.

Личное дело

Роза СЯБИТОВА родилась 10 февраля 1962 года в Москве. Окончила Московский институт электронного машиностроения по специальности «инженер-программист». В 1995 году открыла агентство знакомств. В 2007 году вела проект «Ищу любовь» на кабельном канале и была экспертом программы «Доброе утро» (Первый канал). С 2008 года — соведущая программы «Давай поженимся!».