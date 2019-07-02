Кто выиграл от смерти Жанны Фриске?

8 июля исполнилось бы 45 лет одной из самых популярных российских певиц, бывшей солистке группы «Блестящие» Жанне Фриске. Жанна Фриске умерла в июне 2015 года, однако до сих пор ее родители и гражданский муж оказываются втянуты в череду скандалов, в том числе и с собранными на ее лечение деньгами.

Продюсер обвинила гражданского мужа Фриске в «сливе» информации о ее болезни

Продюсер Олеся Сазыкина заявила «Экспресс-газете», что гражданский муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев продал журналистам снимки певицы, находившейся на последней стадии болезни.

«Когда рядом с ней появился Дима Шепелев, все думали, что она с ним немного поиграется, попиарится, и на этом все закончится. Я вообще не понимала, что могло их связывать. Они совершенно не подходили друг другу. (…) А вскоре стало известно, что Фриске беременна от Димы. Она давно мечтала о ребенке. (…) И с Шепелевым у нее, наконец, получилось. Правда, особых иллюзий на его счет Жанна не питала. Допускала, что он может ее предать», — рассказала Сазыкина, отметив, что «Шепелев проявил себя во всей красе» во время болезни певицы.

По словам Олеси Сазыкиной, когда снимки с заболевшей Жанной Фриске появились в СМИ, журналисты ей рассказали, что их «слил» Шепелев за миллион рублей.

«И в дальнейшем, когда в СМИ всплывали съемки больной Фриске, по странному совпадению ее всегда сопровождал именно он», — пояснила она.

Продюсер также отметила, что, по ее данным, распределением денег на лечение Фриске также занимался Шепелев, а не родители певицы.

«По словам мамы [Жанны Фриске], все карты и пароли к ним она передала Шепелеву. И никаких денег не снимала», — заявила Сазыкина.

Дело «Русфонда»

По данным «Комсомольской правды», рак мозга у Жанны Фриске был обнаружен в 2013 году. В рамках объявленной «Первым каналом» акции помощи благотворительная организация «Русфонд» собрала с поклонников более 69 млн рублей на лечение звезды. Из этой суммы 11 млн Русфонд сразу перечислил клинике в Майами, где обследовалась исполнительница. Еще 32 млн по просьбе Жанны направили на лечение девяти тяжелобольных детей, а оставшиеся 25 млн перевели на счет певицы 19 октября 2014 года.

После смерти артистки разразился скандал: семья не смогла отчитаться, куда ушла часть собранных через «Русфонд» денег, суд принял решение, что наследники Жанны Фриске должны вернуть благотворительной организации 21 млн рублей пожертвований. При этом, по данным газеты, 6 июня стало известно, что приставы перечислили первый взнос на счет «Русфонда» — порядка 8 млн рублей — деньги за выкупленную долю загородного дома Жанны Фриске в Истринском районе Подмосковья.

Отец скончавшейся в 2015 году певицы Владимир объяснил изданию teleprogramma.pro скандальную ситуацию с благотворительной организацией «Русфонд» мошенническими действиями адвокатов и осудил гражданского мужа дочери Дмитрия Шепелева за продажу части дома и передачи денег благотворительной организации.

«Шепелев поступил незаконно. Этот дом принадлежит не ему, а сыну Платону. В свое время Жанна купила его за 38 миллионов рублей. Шепелев обещал ей отдать половину денег, но не сделал этого. В итоге мы узнаем, что часть дома продана», — заявил он.

Сын Фриске

Родители Жанны Фриске неоднократно обвиняли гражданского мужа дочери в том, что он не дает им видеться с внуком — Платоном. При этом сам Дмитрий Шепелев заявлял, что хочет оградить сына от публичности и «волны грязи».

«Я очень сопереживаю родителям Жанны. Однако в то же время в моей жизни есть главное — сын, и я хочу оградить мальчика от любых скандалов. Но когда с центральных каналов льются потоки нечистот, как это может повлиять на мальчишку? Когда-нибудь ему исполнится 6−7 лет, он возьмет мой планшет и без спроса войдет в Интернет и услышит, что его отца мешают с грязью…», — заявил он еще в 2016 году, придя на передачу «Пусть говорят» на «Первом канале».

Тогда же Шепелев отметил, что не препятствует родителям Фриске в встречах с сыном и подчеркнул, что пропажа денег со счетов «Русфонда» стала для него шоком.

19 июля 2019 года Шепелев рассказал в своем Instagram, что ему желают смерти и проклинают после выхода передач на телевидении в четвертую годовщину смерти Жанны Фриске и призвал подписчиков страницы «не писать плохого», так как он «все равно не прочтет, не ответит и спорить тоже ни с кем не будет».