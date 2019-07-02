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Депутат предложил дать привилегии не только Пугачевой, но и другим народным артистам 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Недавний поступок Аллы Пугачевой навел шумиху в Сети. Примадонна вместе с семьей проехала на автомобиле прямо к поезду в Ригу. Многие россияне возмутились, что звезда может нарушить правила, а «простые смертные» могут о таком только мечтать. В то же время коллеги вступились за Аллу Пугачеву.
Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян внимательно следит за развитием событий. В то время, как общественность разделилась на два лагеря, депутат предлагает по-другому взглянуть на проблему.
«На самом деле тема куда глубже. Быть может, действительно стоит выделить народных артистов СССР в отдельную категорию людей, которым можно чуть больше, чем остальным?» — рассказал Вадим Манукян порталу «Дни.ру».
При этом эксперт подчеркнул, что привилегии должны достаться всем народным артистам СССР, а не только Алле Борисовне. Он вспомнил случай, произошедший с Василием Лановым. Артиста не пустили на борт самолета, потому что он взял на борт слишком большой кофр с одеждой. Манукян заявил, что тогда никто из звезд не встал на защиту народного артиста, тогда как в поддержку Пугачевой тут же выступили Любовь Успенская, Гоген Солнцев, Лев Лещенко и другие.
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Комментарии23
Шоу-бизнес , Василий Лановой , Лев Лещенко , Любовь Успенская , Гоген Солнцев , Алла Пугачева , Госдума , Рига
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