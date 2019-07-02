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«Сумасшедшие люди веселятся»: муж Вайкуле о ее конфликте с Пугачевой 

Рамблер 51 минуту назад
Муж Лаймы Вайкуле Андрей Латковский отреагировал на информацию в СМИ о ссоре между его женой и Аллой Пугачевой.
«Я даже не хочу это комментировать. Никакого конфликта нет. Сумасшедшие люди веселятся, выдумывают на пустом месте. Мы уже не реагируем на эти глупости», — сказал он «Комсомольской правде».
Ранее СМИ сообщили, что Лайма Вайкуле отказалась встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге из-за конфликта.
Ранее в Сети появилось видео, как Аллу Пугачеву и Максима Галкина подвезли к вагону поезда дальнего следования «Москва-Рига» на автомобиле класса «люкс». В пресс-службе РЖД уточнили, что на кадрах фигурирует техническая платформа Рижского вокзала, и машина не могла помешать другим пассажирам.
Шоу-бизнес , Лайма Вайкуле , Максим Галкин , Алла Пугачева , РЖД , Комсомольская правда
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