«Сумасшедшие люди веселятся»: муж Вайкуле о ее конфликте с Пугачевой

Муж Лаймы Вайкуле Андрей Латковский отреагировал на информацию в СМИ о ссоре между его женой и Аллой Пугачевой «Я даже не хочу это комментировать. Никакого конфликта нет. Сумасшедшие люди веселятся, выдумывают на пустом месте. Мы уже не реагируем на эти глупости», — сказал он «Комсомольской правде». Ранее СМИ сообщили, что Лайма Вайкуле отказалась встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге из-за конфликта. Ранее в Сети появилось видео, как Аллу Пугачеву и Максима Галкина подвезли к вагону поезда дальнего следования «Москва-Рига» на автомобиле класса «люкс». В пресс-службе РЖД уточнили, что на кадрах фигурирует техническая платформа Рижского вокзала, и машина не могла помешать другим пассажирам.