И нашим, и вашим: Павлиашвили защитил Катамадзе

Грузинский певец Сосо Павлиашвили поддержал грузинскую исполнительницу Нино Катамадзе после ее отказа выступать в России. По его словам, она является талантливым человеком и имеет право принимать самостоятельные решения.
Артист отметил, что сам бы так не поступил, но попросил не осуждать ее.
«Нино Катамадзе принимает свои решения. Я бы так не сделал. Но я ее не осуждаю и вас прошу — не осуждайте, потому что она очень талантливый человек», — приводит его слова издание.
По мнению Павлиашвили, Катамадзе имеет право принимать самостоятельные решения. Он также не исключил, что со временем вокалистка может вернуться в Россию с концертами. В то же время он раскритиковал певицу за излишнюю эмоциональность.
«Ведь кто-то может это расценить как то, что в Грузии к России относятся плохо, но это не так. Да, есть конкретные люди, которые хотят создать такой вот негативный образ, но в общем к России совершенно другое отношение.
Если хотите это узнать и почувствовать, нужно просто приехать. А из Москвы делать какие-то выводы не совсем правильно», — посетовал он.
Комментируя заявление Катамадзе, музыкант Юрий Лоза заявил, что никогда в жизни не пришел бы на выступление артиста, оскорбляющего собственную аудиторию.
«Я бы не пошел на концерт человека, который во всеуслышание заявил, что я — гад, сволочь или что-то ему должен, потому что не смог бы поверить в искренность его эмоций во время выступления. А кому-то все равно», — цитирует его сайт kp.ru.
По мнению Лозы, артистов из конфликтующих с Россией стран вообще не стоит приглашать с концертами.
С критикой Катамадзе также выступил певец Лев Лещенко. Он заявил, что исполнительнице не стоит «плевать» в место, которое ее «кормит».
«Она никто. На сегодняшнем этапе, ну я не знаю, она даже не Бузова Ольга», — передает его слова «ЦарьГрад».
В заключение народный артист России подчеркнул, что певица должна стремиться установить мирные отношения между странами, а не «пиариться» на оскорблениях страны и ее президента Владимира Путина.
Такой же позиции придерживается народный артист России Игорь Бутман. По его словам, музыканты должны преследовать мирные цели, а эмоции проявлять на сцене.
«Если весь сыр-бор действительно из-за того, что человека посадили не в то кресло, то это странно. Если другие причины, то нашим коллегам не надо было приезжать с 2008 года», — сказал он в комментарии ТАСС.
30 июня Катамадзе сообщила в фейсбуке, что отказывается выступать в России. На прошлой неделе артистка приняла участие в фестивале «Усадьба Jazz» в Москве, что вызвало критику со стороны грузинского общества.
«Мое сердце, мои слова, мой голос и мой протест с вами! — обратилась к соотечественникам в фейсбуке певица. — Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!»
Катамадзе также присоединилась к требованиям отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии. По мнению протестующих, он считается ответственным за действия полиции в ночь разгона первой протестной акции в Тбилиси 20 июня. По данным СМИ, в ту ночь были задержаны более 300 человек, около 240 получили ранения.
Тогда в комментариях к посту некоторые раскритиковали Катамадзе за выступление в Москве через два дня после начала антироссийских митингов. «А что сразу не уехала? Или деньги важнее?», — спросил пользователь соцсети. Другие посетовали, что артистка, до недавнего времени активно гастролирующая в России, изменила свое отношение из-за политической обстановки между двумя странами.
Акции протеста вспыхнули в Тбилиси 20 июня. Причиной тому стал инцидент с участием депутата Госдумы России Сергея Гаврилова, прилетевшего в Грузию в составе делегации Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Недовольство оппозиции вызвало то, что он занял место спикера парламента и произнес речь на русском языке. И это несмотря на то, что именно грузинская сторона пригласила Гаврилова в президиум.