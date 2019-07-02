«Гримеры плакали»: Яковлева появилась в студии в инвалидной коляске

Актриса Александра Яковлева появилась в павильоне программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» в инвалидной коляске, сообщает издание Teleprogramma.pro. Артистка, борющаяся с раком, растрогала сотрудников шоу, которые при виде актрисы «выбегали из студии и плакали».

Яковлева приняла участие в программе год назад. Тогда, по её словам, из-за онкологического заболевания она практически не могла ходить. Ведущий программы Борис Корчевников заявил, что подозревал о тяжёлом состоянии актрисы, но постеснялся спросить её напрямую.

«Уже позже мне сказали, что Александра приехала в студию в инвалидной коляске. Гримеры, которые готовили ее к эфиру, выбегали из студии и плакали. Настолько у нее было печальное состояние», — заявил телеведущий.

Второе появление Яковлевой в студии «Судьба человека» состоялось 2 июля текущего года. Артистка приняла участие в программе в день своего рождения. Актрисе исполнилось 62 года. При появлении артистки в студии зрительный зал встал со своих мест, аплодируя и скандируя: «Поздравляем», чем растрогал звезду советского кино.

Актриса рассказала, что 19 июня в Пушкине прошёл спектакль с её участием и попросила СМИ «не врать», поскольку журналисты окрестили прошедшее выступление «последним спектаклем в жизни актрисы».