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Максиму Фадееву преподнесли необычный подарок 

Teleprogramma.pro 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Известный российский продюсер Максим Фадеев на прошлой неделе оказался в эпицентре скандала со своими подопечными. Бывшая солистка группы «Серебро» Елена Темникова заявила, что Фадеев состоял в любовной связи с другой певицей группы, Ольгой Серябкиной. Максим Фадеев семейный человек. Он женат на своей супруге Наталье уже около 30 лет, у пары есть взрослый сын Савва. Продюсер возмутился подобными обвинениями и отказался от любых комментариев, но в Сети до сих пор появляются отголоски прошлого скандала.
Очевидно, кто-то из близких Фадеева решил немного подбодрить его и преподнес довольно необычный подарок — котенка. Сам Максим выложил в соцсетях фото нового подопечного и выразил свой восторг.
«Мне подарили этого котёнка! Я в шоке, какой он красивый!» — написал продюсер.
Судя по снимку, котенок — представитель редкой разновидности британских кошек «золотая шиншилла». У этих животных действительно редкой красоты внешние данные — плотная короткая золотистая шерстка, огромные зеленые или голубые глаза и очень трогательное выражение лица. Кроме того, такие кошки стоят довольно дорого.
Поклонники продюсера заметили, что котенок как будто улыбается и предположили, что на самом деле это потомок знаменитого чеширского кота из «Алисы в стране чудес».
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Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Елена Темникова
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