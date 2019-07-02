Лазарев показал повзрослевшего сына

Сергей Лазарев на своей странице в Instagram опубликовал фотографию своего сына Никиты. По словам подписчиков певца, ребёнок заметно повзрослел и стал очень похож на отца.

Снимки появились в Сети 1 июля. На серии фотографий, сделанных во время отдыха за границей, Лазарев держит сына на руках, стоя по пояс в воде.

«Рождение ребенка— это единственное свидание в слепую, на котором ты можешь быть уверен, что встретишь безоговорочную любовь всей своей жизни» © Позитива Вам в ленту От нас с Никитосом!», — подписал пост певец (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Подписчики звезды живо отреагировали на снимки, оставив под публикацией более полутора тысяч комментариев.

«Как же вы похожи! Особенно на третьей фотке, прям одно лицо! Сразу видно — отец и сын!» — отметил пользователь под ником @drream_err.

«Какие счастливые! Никита так подрос!» — заявил @lazarev.soul.

«Сын просто копия!» — резюмировал @krav1506.

За неполные сутки после публикации пост набрал почти 250 тысяч лайков.