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Лазарев показал повзрослевшего сына 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Сергей Лазарев на своей странице в Instagram опубликовал фотографию своего сына Никиты. По словам подписчиков певца, ребёнок заметно повзрослел и стал очень похож на отца.
Снимки появились в Сети 1 июля. На серии фотографий, сделанных во время отдыха за границей, Лазарев держит сына на руках, стоя по пояс в воде.
«Рождение ребенка— это единственное свидание в слепую, на котором ты можешь быть уверен, что встретишь безоговорочную любовь всей своей жизни» © Позитива Вам в ленту От нас с Никитосом!», — подписал пост певец (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Подписчики звезды живо отреагировали на снимки, оставив под публикацией более полутора тысяч комментариев.
«Как же вы похожи! Особенно на третьей фотке, прям одно лицо! Сразу видно — отец и сын!» — отметил пользователь под ником @drream_err.
«Какие счастливые! Никита так подрос!» — заявил @lazarev.soul.
«Сын просто копия!» — резюмировал @krav1506.
За неполные сутки после публикации пост набрал почти 250 тысяч лайков.
Сергею несколько лет удавалось скрывать, что у него есть ребёнок, пока мальчика не запечатлели папарацци. Поклонники таланта артиста до сих пор бьются на загадкой, кто является мамой Никиты. Филипп Киркоров в одном из интервью заявил СМИ, что певец воспользовался услугами суррогатной матери.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Сергей Лазарев
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