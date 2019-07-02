Объявившая бойкот Катамадзе не отменила концерт в РФ 

Концерт грузинской джазовой певицы Нино Катамадзе в России, запланированный на следующий год, пока не отменяли. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на главу концертного отдела Vegas City Hall Анастасию Васильеву.
По ее словам, выступление должно пройти 27 марта 2020 года в концертном зале «Крокус Сити». Если концерт не отменят, певица представит программу «All Colors» с оркестром. На сайте Катамадзе опубликована информация об этом выступлении.
Ранее Катамадзе поддержала прошедшие в Грузии акции протеста, где звучали антироссийские лозунги, и сообщила, что выступление на фестивале «Усадьба Jazz» в Москве 22 июня было ее последним концертом в России. Об этом она сообщила в посте на странице Facebook, позже запись оказалась удалена, но затем певица ее восстановила.
Протесты в Грузии начались после выступления депутата Госдумы Сергея Гаврилова в местном парламенте. На заседании Межпарламентской ассамблеи православия он занял кресло спикера и обратился к участникам мероприятия на русском языке. Это возмутило оппозиционных депутатов Грузии, заседание было сорвано, Гаврилов покинул парламент под охраной, а затем вся российская делегация покинула страну.