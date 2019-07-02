Объявившая бойкот Катамадзе не отменила концерт в РФ

По ее словам, выступление должно пройти 27 марта 2020 года в концертном зале «Крокус Сити». Если концерт не отменят, певица представит программу «All Colors» с оркестром. На сайте Катамадзе опубликована информация об этом выступлении.

Ранее Катамадзе поддержала прошедшие в Грузии акции протеста, где звучали антироссийские лозунги, и сообщила, что выступление на фестивале «Усадьба Jazz» в Москве 22 июня было ее последним концертом в России. Об этом она сообщила в посте на странице Facebook, позже запись оказалась удалена, но затем певица ее восстановила.