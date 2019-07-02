Рак вернулся? Филипп Янковский напугал фанатов

Пользователи соцсетей выразили беспокойство о здоровье Филиппа Янковского, свежий снимок которого появился в Instagram. На фотографии режиссёр выглядит сильно похудевшим, что дало поклонникам повод предположить, что артист серьёзно болен.
Фото 50-летнего режиссёра накануне появилось на странице Ксении Собчак в Instagram. На снимке телеведущая и актёр изображены вместе широко улыбающимися.
«Кое-что задумали с Филиппом Янковским. И это не реклама сети стоматологий как вы могли подумать», — подписала фото Собчак (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).
Пользователи соцсети обратили внимание, что Янковский очень изменился.
«Выглядит Филипп странновато», — отметил пользователь под ником @helenirkutsk38.
«Янковского не узнать, худой очень. Болеет?» — задался вопросом @marchenko6487.
«У него онкология», — ответил @_alex_170.
«Он, что умирает?» — удивилась @natasha_ponomaryova7.
По данным «Комсомольской правды», третья стадия рака у Янковского была диагностирована в возрасте 41 года. После нескольких лет упорной борьбы с заболеванием, в том числе проведения семи курсов химиотерапии, актёр заявил, что победил недуг.