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«Стал частью моей жизни»: Успенская поздравила Панайотова 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: ТАСС
Любовь Успенская поздравила с днем рождения Александра Панайотова. Она обратилась к певцу на своей странице в Instagram. «Королева шансона» написала много теплых слов в адрес своего друга и призналась в безмерной радости, «что такой прекрасный, открытый и талантливый человек, стал частью моей жизни».
Особенно Успенская рада совместной работе с именинником, она отметила, что никто бы не сумел так исполнить песню «Беги, Беги».
«Я рада с тобой дружить, работать, творить. С днём рождения тебя! Желаю тебе море улыбок и всего самого доброго», — пишет Успенская.
Именинник поблагодарил коллегу в комментариях, написав: «спасибо, Любочка!».
Ранее певица всколыхнула общественность своим заявлением: она решила стать мамой, но сама рожать малыша не планирует. Певица задалась целью найти суррогатную мать, и желание изъявила Александра Стриженова, пишет сайт OA.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Александра Стриженова , Любовь Успенская , Александр Панайотов
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