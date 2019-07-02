«Стал частью моей жизни»: Успенская поздравила Панайотова

Любовь Успенская поздравила с днем рождения Александра Панайотова . Она обратилась к певцу на своей странице в Instagram. «Королева шансона» написала много теплых слов в адрес своего друга и призналась в безмерной радости, «что такой прекрасный, открытый и талантливый человек, стал частью моей жизни».

Особенно Успенская рада совместной работе с именинником, она отметила, что никто бы не сумел так исполнить песню «Беги, Беги».

«Я рада с тобой дружить, работать, творить. С днём рождения тебя! Желаю тебе море улыбок и всего самого доброго», — пишет Успенская.

Именинник поблагодарил коллегу в комментариях, написав: «спасибо, Любочка!».