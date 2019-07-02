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Сосо Павлиашвили заступился за Катамадзе после ее отказа выступать в России 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович
Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Накануне Катамадзе написала на Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии. Она отметила, что 22 июня приняла участие в фестивале "Усадьба Jazz", но это выступление стало ее последним концертом в России.
"Нино Катамадзе принимает свои решения. Я бы так не сделал. Но я ее не осуждаю и вас прошу — не осуждайте, потому что она очень талантливый человек. Может быть, со временем Нино снова приедет на гастроли в Россию", — заявил Павлиашвили.
По его словам, проявление эмоций в подобной ситуации не является хорошим решением.
"Ведь кто-то может это расценить как то, что в Грузии к России относятся плохо, но это не так. Да, есть конкретные люди, которые хотят создать такой вот негативный образ, но, в общем, к России совершенно другое отношение", — подчеркнул певец.
Протесты в столице Грузии
Тбилиси захлестнули акции протеста, в ходе которых митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Спецназ разогнал митинг, но на следующий день протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне этих событий президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля и рекомендовавший туристическим операторам и агентам не продавать путевки в эту страну.
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Шоу-бизнес , Сосо Павлиашвили , Владимир Путин , Нино Катамадзе , Вечерняя Москва , Грузия
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