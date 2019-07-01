Пристыдили Пугачеву? Галкин отмалчивается после ее выходки на вокзале

РЖД отреагировали на выходку народной артистки СССР Аллы Пугачевой , которая проехалась по платформе Рижского вокзала на автомобиле. В компании, в частности, отметили, что по факту произошедшего будет проведена проверка.

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД сообщили, что по факту проезда народной артистки СССР Аллы Пугачевой по платформе Рижского вокзала будет проведена проверка.

Согласно представителям компании, автомобиль певицы ехал по технической платформе вокзала и не мог помешать другим посетителям, однако подъезд к поездам может осуществлять только спецтехника, передает РИА «Новости».

Максим Галкин, обычно охотно комментирующий в инстаграме актуальные события, на этот раз хранит молчание.

Ранее некоторые интернет-пользователи возмутились тем фактом, что Пугачева проехалась на дорогой машине по перрону к вагону поезда — видео и фотографии инцидента были опубликованы на странице ее фан-группы в инстаграме.

В СМИ отмечалось, что следом за Аллой Борисовной двигалась колонна из нескольких машин, в которых находились муж певицы Максим Галкин, ее дети Лиза и Гарри, а также группа помощников звездной семьи.

Певица Любовь Успенская, в свою очередь, комментируя выходку Пугачевой, выразила мнение, что великих людей «надо как-то отличать от всех остальных».

«Я могу сказать: надо таких звезд великих, как Алла Борисовна, как-то отличать от людей всех остальных. Во-первых, этот человек столько сделал для страны и для народа хорошего и полезного в плане музыки и многого всего другого, — цитирует ее РЕН ТВ. — Для таких личностей как Алла Борисовна должно быть исключение. Все-таки должно быть какое-то уважение к таким великим людям».

В ходе минувшей недели, напомним, в СМИ стали мелькать слухи о конфликте между Пугачевой и ее дочерью — певицей Кристиной Орбакайте . На подобные сообщения вскоре после их появления в прессе отреагировала и сама Орбакайте — в своем инстаграме она опубликовала скриншот списка новостей, выделив несколько наиболее провокационных заголовков.

«Решила посмотреть новости. Да уж, теперь точно понятно, наша желтая «пресса» превосходит себя. Всем хорошего вечера», — написала по этому поводу Орбакайте, добавив к посту хэштег со словами «Собаки лают — караван идет».

В комментариях к данной записи артистку поддержали многие ее подписчики. Высказался относительно разозливших артистку слухов среди прочих и композитор Игорь Николаев

«Кристи, понимаю тебя! Про нас пишут такое на ровном месте, что… Ну что, будем умиляться или судиться?» — уточнил музыкант, на что Орбакайте ответила: «Как всегда, смеяться».

В то же время продюсер Яна Рудковская выразила мнение, что известной певице и актрисе не стоит удивляться касающимся ее сплетням. В ответ на это Орбакайте написала, что с детства привыкла к обсуждению собственной персоны в прессе, поэтому почти не обращает на подобное внимания.

В прошедшем апреле, как известно, Пугачева дала первый за долгие годы большой сольный концерт — выступление в Кремле было приурочено к 70-летию Примадонны. Отзывы относительно мероприятия в целом были восторженные, однако нашлись и те, кто подверг его критике.

Сделал это, в частности, актер Никита Ковтунов, который пожаловался на работу звукорежиссера Пугачевой, передает «Телепрограмма». «Алла обращалась со сцены к звукорежиссеру между куплетами песен: „Дай инструментал в мониторы, не слышу, что пою“, „На сцене нет звука“», — поведал он.

Никита также признался, что не готов закрывать глаза на недочеты в организации мероприятия по причине внушительной стоимости билетов. Кроме того, по словам Ковтунова, пришедшие на концерт зрители «натерпелись хамского отношения» со стороны сотрудников охраны.

«Бесконечное хамство и отношение к зрителям как к скоту — и это главная концертная площадка страны», — возмутился он.

Правда, выступлением самой Пугачевой Ковтунов остался доволен. В частности, он выделил грамотно выстроенную драматургию, слаженную работу певицы с артистами балета и публикой, трогательный финал с выходом на сцену всей семьи артистки, а также идеальный баланс хитов и новых песен в программе.

«Приятно видеть на сцене человека, который знает, что делает, о чем поет, знает своего зрителя!» — заключил он.