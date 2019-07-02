Харламов ответил Стэтхэму в Bottle Cap Challenge

Российский комик Гарик Харламов принял участие в Bottle Cap Challenge, передает РИА "Новости".

Актер опубликовал в инстаграме видео, на котором он пытается повторить трюк актера Джейсона Стэтхэма. Суть челленджа заключается в том, что его участник должен ударом ноги открутить крышку бутылки, не уронив ее.

Харламов после того, как размахнулся ногой, упал на землю.

"Мой личный ответ Стетхему!" — написал шоумен в соцсети.

В челлендже также приняли участие чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мак Холлоуэй, бывший обладатель титула Конор Макгрегор и музыкант Джон Майер