Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Харламов ответил Стэтхэму в Bottle Cap Challenge 

Газета.Ru + ещё 24 50 минут назад
Фото: Газета.Ru
Российский комик Гарик Харламов принял участие в Bottle Cap Challenge, передает РИА "Новости".
Актер опубликовал в инстаграме видео, на котором он пытается повторить трюк актера Джейсона Стэтхэма. Суть челленджа заключается в том, что его участник должен ударом ноги открутить крышку бутылки, не уронив ее.
Харламов после того, как размахнулся ногой, упал на землю.
"Мой личный ответ Стетхему!" — написал шоумен в соцсети.
В челлендже также приняли участие чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мак Холлоуэй, бывший обладатель титула Конор Макгрегор и музыкант Джон Майер.
Ранее российский боец свободного стиля (MMA) Сергей Харитонов решил принять участие в челлендже.
Газета.Ru: последние новости
Лещенко поддержал поездку Пугачевой по перрону Яковлева: у меня последняя стадия рака, метастазы уже в мозге Лоза назвал виновных в скандальной выходке Пугачевой
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Конор Макгрегор , Сергей Харитонов , Джон Майер , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин изменил планы2
Трагедия с моряками: на загоревшемся аппарате нашли выживших10
Гибель моряков: подробности трагедии с подводниками ВМФ177
Минобороны сообщило о гибели 14 подводников377
Путин дал поручение на благо украинцев65
Видео
01:01
Трагедия с моряками: на загоревшемся аппарате нашли выживших
Армия Войска
01:01
Гибель моряков: подробности трагедии с подводниками ВМФ
Армия Войска
00:22
Мадонна исполнила горячий танец на руках
Шоу-бизнес
00:42
Женщина обманула фонд Кадырова на 700 тысяч рублей
Общество Происшествия
01:17
В Екатеринбурге среди бела дня застрелили человека
Происшествия Криминал
01:34
Путин дал поручение на благо украинцев
Политика Украина
00:31
В ДНР обстреляли российских журналистов
Происшествия
00:28
Лоза прокомментировал скандал вокруг Пугачевой
Шоу-бизнес
00:50
Минобороны сообщило о гибели 14 подводников
Армия Войска
04:50
Почему саммит G20 называют победой Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение