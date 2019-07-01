Певица Любовь Успенская отреагировала на то, что ее коллега Алла Пугачева проехалась машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Успенская, увидев, действия Пугачевой, заявила, что это нормально, и она не видит в ее поступке ничего удивительного.
"Надо таких звезд великих, как Алла Борисовна, как-то отличать от людей всех остальных", — отметила Успенская.
Примадонна просто заботилась о своей безопасности, считает Успенская. Она подчеркнула, что таких великих людей, как Пугачева, нудно уважать.
Ранее сообщалось, что катающаяся по перрону Пугачева разгневала фанатов.