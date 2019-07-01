Успенская оправдала Пугачеву за езду по перрону

Успенская, увидев, действия Пугачевой, заявила, что это нормально, и она не видит в ее поступке ничего удивительного.

"Надо таких звезд великих, как Алла Борисовна, как-то отличать от людей всех остальных", — отметила Успенская.

Примадонна просто заботилась о своей безопасности, считает Успенская. Она подчеркнула, что таких великих людей, как Пугачева, нудно уважать.

Ранее сообщалось, что катающаяся по перрону Пугачева разгневала фанатов.