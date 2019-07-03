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В РЖД разобрались с начальником вокзала из-за Пугачевой 

Рамблер + ещё 42 20 минут назад
В ОАО «РЖД» провели беседу с руководством Рижского вокзала из-за случая с выездом машины Аллы Пугачевой на перрон. Об этом сообщает ТАСС.
По словам представителей компании, был проведен разбор инцидента, а затем с руководителями и сотрудниками вокзала провели разъяснительную работу. Подробностей беседы в РЖД не привели.
РИА Новости уточняет, что руководителя Рижского вокзала увольнять из-за инцидента не стали.
Ранее в интернете появилось видео, запечатлевшее, как Пугачеву привезли к вагону поезда «Москва-Рига». Интернет-пользователей возмутило, что машина певицы стояла прямо на перроне.
Позже в Instagram опубликовали видео с Пугачевой на вокзале в Риге. На записи видно, что она покидает поезд пешком вместе с другими пассажирами.
«Комсомольская правда» писала, что у Пугачевой есть личный вагон со спальней, душевой комнатой, столовой и кухней.
В Дирекции железнодорожных вокзалов заявили, что на первое видео попала не пассажирская платформа номер один Рижского вокзала, откуда отправляется поезд номер 001Р «Москва — Рига», а техническая платформа номер два. Таким образом, автомобиль не мог помешать другим посетителям вокзала и пассажирам».
При этом подъезжать к составам на технических платформах может только спецтехника в строго регламентированных случаях. В РЖД пообещали проверить действия сотрудников вокзальных служб.
Комментарии207
Шоу-бизнес , Видео , Алла Пугачева , РЖД , РИА Новости , Комсомольская правда
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