Популярный комик отказался бойкотировать Грузию вопреки запрету Кремля

Российский комик Иван Абрамов , который является участником программы Stand-Up, заявил, что не собирается отказываться от поездки в Грузию вопреки запрету Кремля. Об этом он рассказал радиостанции "Говорит Москва".

Абрамов должен провести сольное выступление в Батуми в августе.

"Ни об отмене, ни о переносе мы не думаем", — заявил Абрамов.

Он также добавил, что его команда выберет альтернативным маршрут до грузинской границы, например через Минск или Баку.

Абрамов отметил, что сделает все от себя зависящее, чтобы выступление состоялось.