Семью Баскова постигло горе

«Дорогие Леночка и Николай! Выражаю Вам соболезнования, от меня и всей моей семьи, по поводу безвременного ухода из жизни Виктора Баскова, мужа и отца — настоящего полковника! Скорблю вместе с Вами! Держитесь-друзья!» — написал Винокур.

Издание Super сообщило, что Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением на церемонии закрытия Европейских молодежных игр в Минске. Певец не смог отменить выход на сцену, однако сменил концертный костюм с белого на черный и посвятил выступление отцу.