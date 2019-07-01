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Семью Баскова постигло горе 

Рамблер 17 минут назад
Скончался отец эстрадного певца Николая Баскова. О смерти 67-летнего Виктора Баскова сообщил Владимир Винокур в Instagram.
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«Дорогие Леночка и Николай! Выражаю Вам соболезнования, от меня и всей моей семьи, по поводу безвременного ухода из жизни Виктора Баскова, мужа и отца — настоящего полковника! Скорблю вместе с Вами! Держитесь-друзья!» — написал Винокур.
Издание Super сообщило, что Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением на церемонии закрытия Европейских молодежных игр в Минске. Певец не смог отменить выход на сцену, однако сменил концертный костюм с белого на черный и посвятил выступление отцу.
Виктор Басков — полковник Вооруженных сил России, прошел путь от командира взвода до заместителя командира дивизии, затем окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.
Комментарии4
Шоу-бизнес , Видео , Владимир Винокур , Николай Басков , Военная академия генштаба
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