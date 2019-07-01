Лепс отреагировал на рекомендацию не ездить в Грузию

«Правительству виднее», — заявил певец.

По данным РИА Новости, Дмитрий Песков заявил, что выступления российских артистов в Грузии могут быть сопряжены с опасностью, поскольку грузинские власти до сих пор не отреагировали на действия «бунтовщиков», попытавшихся «ворваться в парламент и напасть на народных избранников другой страны».

«Мы же не слышали ни слова осуждения этих действий, поэтому просто наши артисты должны понимать, что это может быть пока не безопасно», — подчеркнул Песков.

Григорий Лепс в диалоге с корреспондентом радиостанции отметил, что в ближайшее время не планировал концерты в Грузии, усомнившись, что «это возможно».

Ранее грузинская певица Нино Катамадзе на своей странице в Facebook разместила сообщение, в котором уверила поклонников, что прошедшее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" стало последним перформансом на территории РФ.

«Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!» — написала певица, аргументировав своё заявление поддержкой соотечественников, протестующих против «оккупации» Россией Абхазии и Южной Осетии.

Комментируя заявление артистки Григорий Лепс подчеркнул, что «не знает, кто это».