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Лепс отреагировал на рекомендацию не ездить в Грузию 

Рамблер 23 минуты назад
Григорий Лепс прокомментировал слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что российским артистам небезопасно выступать в Грузии, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Певец воспринял рекомендацию спокойно.
«Правительству виднее», — заявил певец.
По данным РИА Новости, Дмитрий Песков заявил, что выступления российских артистов в Грузии могут быть сопряжены с опасностью, поскольку грузинские власти до сих пор не отреагировали на действия «бунтовщиков», попытавшихся «ворваться в парламент и напасть на народных избранников другой страны».
«Мы же не слышали ни слова осуждения этих действий, поэтому просто наши артисты должны понимать, что это может быть пока не безопасно», — подчеркнул Песков.
Григорий Лепс в диалоге с корреспондентом радиостанции отметил, что в ближайшее время не планировал концерты в Грузии, усомнившись, что «это возможно».
Ранее грузинская певица Нино Катамадзе на своей странице в Facebook разместила сообщение, в котором уверила поклонников, что прошедшее выступление на фестивале "Усадьба Jazz" стало последним перформансом на территории РФ.
«Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!» — написала певица, аргументировав своё заявление поддержкой соотечественников, протестующих против «оккупации» Россией Абхазии и Южной Осетии.
Комментируя заявление артистки Григорий Лепс подчеркнул, что «не знает, кто это».
Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Григорий Лепс , Дмитрий Песков , Нино Катамадзе , Радиостанция "Говорит Москва" , Грузия
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