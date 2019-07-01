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Внучка Стриженова захотела стать донором для Успенской 

Рамблер 42 минуты назад
Внучка актёра Олега Стриженова Александра заявила о желании стать донором для будущего ребёнка Любови Успенской, сообщает телеканал «360». Женщина обсуждает возможное взаимодействие с представителями артистки.
Ранее Любовь Успенская на своей странице в Instagram заявила, что ищет донора яйцеклетки для «ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть». Певица в качестве основных требований отметила «красоту, ум, талант, здоровье, доброту и честность».
На призыв артистки ответили подписчицы в соцсети, одной из которых стала внучка народного артиста СССР Олега Стриженова Александра.
«Я готова. Внучка Марианы и Олега Стриженовых — гены хорошие», — написала женщина в комментариях.
Позже Александра прокомментировала заявление телеканалу «360», отметив, что в настоящий момент ведёт переговоры с представителями певицы.
По данным «Комсомольской правды», Александра Стриженова в настоящее время воспитывает пятерых детей. Женщина ранее уже выступала в качестве суррогатной матери. История, связанная с вынашиванием ребёнка для пожилой пары, закончилась скандалом: Стриженову обвинили в нарушении условий договора — якобы женщина вступила в интимную связь с заказчиком.
Комментарии
Шоу-бизнес , Видео , Александра Стриженова , Олег Стриженов , Любовь Успенская
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