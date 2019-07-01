Внучка Стриженова захотела стать донором для Успенской

Ранее Любовь Успенская на своей странице в Instagram заявила , что ищет донора яйцеклетки для «ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть». Певица в качестве основных требований отметила «красоту, ум, талант, здоровье, доброту и честность».

На призыв артистки ответили подписчицы в соцсети, одной из которых стала внучка народного артиста СССР Олега Стриженова Александра.

«Я готова. Внучка Марианы и Олега Стриженовых — гены хорошие», — написала женщина в комментариях.

Позже Александра прокомментировала заявление телеканалу «360», отметив, что в настоящий момент ведёт переговоры с представителями певицы.