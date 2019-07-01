Пригожин затаил обиду на Кикабидзе

По словам продюсера Иосифа Пригожина, грузинский певец Вахтанг Кикабидзе, несмотря на то, что является крестным отцом его дочери, из-за ненависти к российским властям отказывается общаться и даже не поздравил его с юбилеем. Об этом продюсер заявил сегодня изданию «Говорит Москва».
«Вахтанг Кикабидзе — крёстный отец моей дочери. Он не ездит в Россию. Буба не любит Советский Союз, он настолько ненавидит президента России, что даже не поздравил меня с юбилеем. А я был рядом с ним в самое трудное время (…) Эти детские принципы выше отношений между людьми. Я что плохого сделал ему?» — возмутился Пригожин.
Он также призвал артистов, в том числе и грузинскую певицу Нино Катамадзе, не смешивать политику и музыку.
«Я обращаюсь к Нино Катамадзе, Кикабидзе и гражданам других соседних государств: вы приезжаете не к Путину, вы приезжаете к людям. Творчеством заряжаете людей. Артисты должны консолидировать общество, объединять его, а не разъединять», — подчеркнул продюсер.
Ранее Нино Катамадзе написала в Facebook, что поддерживает протестующих в Грузии, которые требуют отставки главы МВД страны, и выступает против «оккупации» Россией Абхазии и Южной Осетии. По словам певицы, 22 июня был ее «самый тяжелый концерт», от которого «не могла отказаться из-за незрячей девочки», однако больше выступать в России она не планирует.