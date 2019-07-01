«Понимал, что Жанне кирдык»: Шепелев заработал на болезни Фриске

Фриске и Шепелев состояли в незарегистрированном браке, в котором в 2013 году у них родился сын Платон. В 2015-м певица скончалась от опухоли мозга, обнаруженной у нее во время беременности.

По словам Олеси Сазыкиной, о том, что Фриске больна, она узнала, «как и все», после публикации изданием «Лайф» снимка, на котором изменившаяся до неузнаваемости певица запечатлена на больничной каталке в аэропорту перед отправкой в Германию.

«"Мы купили эти кадры за миллион рублей", — рассказали мне лайфньюсовцы», — заявила продюсер.

Более того, журналисты сообщили ей, что снимок им «слил» тот, кто вез Фриске в ФРГ. Вез же ее, по словам Сазыкиной, Шепелев. Продюсер высказала мнение, что Шепелев, «прекрасно понимая, что Жанне скоро кирдык», оставался рядом с ней до тех пор, «пока что-то можно было поиметь», а за «считанные часы» до ее смерти «спешно уехал» за границу.