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Первый канал принял важное решение по шоу «Голос» 

Рамблер 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
На шоу «Голос» изменится механизм голосования, рассказали ТАСС в пресс-службе Первого канала.
В апреле недостатки механизма голосования на детском аналоге «Голоса», «Голосе. Дети», привел к тому, что 11-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова выиграла шестой сезон шоу благодаря голосам, отданным ботами.
Присутствие подтасовок выяснилось в ходе расследования. После этого Первый канал аннулировал результаты финала, провел специальный выпуск «Голоса. Дети» и объявил победителями шестого сезона всех финалистов, в том числе Микеллу Абрамову.
Сегодня Первый канал анонсировал начало кастингов для участия в восьмом сезоне «Голоса» и втором сезоне «Голоса 60+». Уже были отобраны 600 претендентов на участие в первом шоу и 250 претендентов на участие во втором.
«Первый канал проводит обновление системы голосования в "Голосе". Усовершенствованный механизм будет готов до старта новых сезонов», — добавили в пресс-службе канала.
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Шоу-бизнес , ИТАР-ТАСС
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