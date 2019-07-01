Первый канал принял важное решение по шоу «Голос»

На шоу «Голос» изменится механизм голосования, рассказали ТАСС в пресс-службе Первого канала.

В апреле недостатки механизма голосования на детском аналоге «Голоса», «Голосе. Дети», привел к тому, что 11-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова выиграла шестой сезон шоу благодаря голосам, отданным ботами.

Присутствие подтасовок выяснилось в ходе расследования. После этого Первый канал аннулировал результаты финала, провел специальный выпуск «Голоса. Дети» и объявил победителями шестого сезона всех финалистов, в том числе Микеллу Абрамову.

Сегодня Первый канал анонсировал начало кастингов для участия в восьмом сезоне «Голоса» и втором сезоне «Голоса 60+». Уже были отобраны 600 претендентов на участие в первом шоу и 250 претендентов на участие во втором.