«Разве так можно?»: поездка Пугачевой в Ригу обернулась скандалом

Пользователей соцсетей возмутил видеоролик , на котором видно, как певица Алла Пугачева подъехала к поезду на машине по перрону, оправляясь на отдых в Ригу.

Видеоролик и фото были размещены на странице поклонников Пугачевой в Instagram. На кадрах видно, как певицу подвозят на автомобиле к самому вагону.

Часть подписчиков выразила возмущение тем, что для Аллы Пугачевой созданы особые условия.

«Автомобиль на перроне?» — изумился пользователь с ником e. v. __s (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

«А как машина оказалась на пероне? Так можно? Или за деньги можно всё?» — поинтересовался gogashi.

При этом поклонники звезды российской эстрады пожелали ей счастливого пути и хорошего отдыха.

«Счастливой дороги, наша красавица!» — написала chaika_natalia.