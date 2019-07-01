«Разве так можно?»: поездка Пугачевой в Ригу обернулась скандалом 

Пользователей соцсетей возмутил видеоролик, на котором видно, как певица Алла Пугачева подъехала к поезду на машине по перрону, оправляясь на отдых в Ригу.
Видеоролик и фото были размещены на странице поклонников Пугачевой в Instagram. На кадрах видно, как певицу подвозят на автомобиле к самому вагону.
Часть подписчиков выразила возмущение тем, что для Аллы Пугачевой созданы особые условия.
«Автомобиль на перроне?» — изумился пользователь с ником e. v. __s (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
«А как машина оказалась на пероне? Так можно? Или за деньги можно всё?» — поинтересовался gogashi.
При этом поклонники звезды российской эстрады пожелали ей счастливого пути и хорошего отдыха.
«Счастливой дороги, наша красавица!» — написала chaika_natalia.
По данным издания teleprogramma.pro, Алла Пугачева путешествует в персональном вагоне, в котором есть двуспальная кровать, а также ванна с джакузи. В этом же вагоне осенью певица собирается ехать в столицу Белоруссии, где у нее запланирован концерт.