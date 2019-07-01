Дмитрий Нагиев поздравил младшего брата с днем рождения

"С днем рождения тебя, мой брат. Пока я старший, но придет день, когда старшим останешься ты. И это здорово. Где бы я ни был, я буду знать, что у меня есть брат. Будь счастлив. Я всегда где-то рядом", — написал Дмитрий Нагиев в Инсатаграме.

Евгений Нагиев работал актером, охранником и даже тренировал бодибилдеров. Сейчас он владеет мини-отелями в Санкт-Петербурге, которые периодически рекламирует его знаменитый старший брат.

Дмитрий Нагиев рассказывал, что сильно сблизился с братом после смерти их матери Людмилы Нагиевой.