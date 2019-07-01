Исполнитель хита Old Town Road совершил каминг-аут

Американский рэпер Lil Nas X, известный как автор и исполнитель хита Old Town Road, совершил каминг-аут. Артист рассказал о своей сексуальной ориентации в Twitter-аккаунте.

Певец объявил о том, что он гей, 30 июня (В США в июне проходит «месяц гордости» — акция, задачей которой является демонстрация существования в обществе ЛГБТ, привлечение внимания к правам представителей сексуальных меньшинств — прим. «Ленты. ру»), указав на текст из своего трека C7osure.

«Некоторые из вас уже знают, некоторым из вас все равно, некоторые из вас отвернутся от меня», — написал он. «Но до конца этого месяца [июня] я хочу, чтобы каждый из вас внимательно послушал C7osure», — призвал слушателей Lil Nas X.

В конце публикации музыкант добавил эмоджи с радугой — символ ЛГБТ-сообщества.

Позже 1 июля Lil Nas X опубликовал еще один пост в Twitter. «Тупицы, я думал, что ясно выразился», — написал рэпер и прикрепил фотографию с обложкой альбома «7», куда входит трек C7osure. Композиция начинается со слов: «Больше никакого притворства».

Lil Nas X обрел популярность благодаря треку Old Town Road. Этот сингл уже 12 недель находится (на 28 июня 2019 — прим. «Ленты. ру») на вершине чарта Billboard Hot 100.