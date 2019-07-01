Наполивался: Малахов рассказал о болезни сына

Когда в эфире телепрограммы на «России-1», гостьей которой стала Ирина Муравьева , речь зашла о воспитании детей, Андрей Малахов рассказал о простуде, которую его сын Саша подхватил в разгар лета.

По словам Малахова, сын в полтора года научился самостоятельно включать поливные шланги.

«До такой степени наполивался, что сегодня у него температура 38», — отметил Малахов, подчеркнув, что малыш полил все, «что можно и нельзя».

Ранее Андрей Малахов в интервью газете «Комсомольская правда» заявил, что не хочет повышенного внимания к Саше.