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Наполивался: Малахов рассказал о болезни сына 

Рамблер 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Андрей Малахов в эфире передачи «Привет, Андрей» рассказал, о высокой температуре у своего 1,5-летнего сына.
Когда в эфире телепрограммы на «России-1», гостьей которой стала Ирина Муравьева, речь зашла о воспитании детей, Андрей Малахов рассказал о простуде, которую его сын Саша подхватил в разгар лета.
По словам Малахова, сын в полтора года научился самостоятельно включать поливные шланги.
«До такой степени наполивался, что сегодня у него температура 38», — отметил Малахов, подчеркнув, что малыш полил все, «что можно и нельзя».
Ранее Андрей Малахов в интервью газете «Комсомольская правда» заявил, что не хочет повышенного внимания к Саше.
«Очень важно в любом возрасте спрашивать человека, хочет ли он, чтобы его снимали, показывали… Может быть, и неплохо, когда ребенок в три года, продавая посты в Инстаграм, зарабатывает больше, чем инженер на заводе. Но мне кажется, что он должен подрасти и сам сказать, хочет ли этого», — подчеркнул телеведущий.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Ирина Муравьева , Комсомольская правда
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