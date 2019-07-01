Солист «Дюны» отменил отпуск с женой из-за рака

«Находиться под палящим солнцем нам нельзя, поэтому отдыхать этим летом не поедем», — сказала Сенчукова в интервью изданию«Собеседник».

Певица добавила, что они с мужем проведут лето в своем доме в подмосковном Одинцово.

«Конечно, мы стараемся находиться в тенечке», — уточнила артистка.

Сенчукова призналась, что в саду сейчас она занимается поливом травы, и на даче у них уже поспела вишня.

Супруга солиста «Дюны» уточнила, что, несмотря на болезнь, они с мужем будут продолжать гастролировать с песнями из старого репертуара.

«К счастью, все это сейчас лечится!» — заметила Сенчукова.

О раке кожи у себя и жены Рыбин рассказал осенью прошлого года. Супруги прошли курс лучевой терапии, пишет RT. Артисты считают, что их заболевание — следствием страсти к загару, уточняет агентство Nation News. Основатель и солист группы «Дюна» Рыбин и певица Сенчукова были очень популярны в 1990-е годы. Сначала они выступали по раздельности, в начале 2000-х начали петь дуэтом.