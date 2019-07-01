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Катамадзе передумала отказываться от концертов в РФ 

News.ru 24 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе удалила своё сообщение в Facebook, в котором она объявила, что никогда больше не будет выступать в России, а также назвала президента страны Владимира Путина личным врагом.
В воскресенье, 30 июня, певица разместила на своей странице в соцсети пост, в котором принесла извинения за своё выступление 22 июня на фестивале «Усадьба Jazz» в московском парке Коломенское.
Своим голосом — по-грузински, во всех частях мира, и в том числе в России, — я всегда говорю, что Россия — оккупант, президент России Владимир Путин — враг моей страны, а значит и мой — приводит газета «Ведомости» текст сообщения Катамадзе.
На заявление грузинской певицы сразу же отреагировали российские медийные персоны. Так, о решении Катамадзе с иронией высказались телеведущая Ольга Скабеева, сенатор Алексей Пушков, продюсер Иосиф Пригожин и журналист Владимир Соловьёв, который усомнился, что громкие слова артистки станут поводом для выхода её фанатов на акции против российской власти.
Многочисленные подписчики поддержали Соловьёва, отметив в многочисленных комментариях, что вообще не знают, кто такая Нино Катамадзе. Они также выразили мнение, что громкое заявление грузинская певица сделала ради пиара, пишет News.ru.
20 мая в Грузии начались антироссийские протесты, поводом для которых стало то, что во время Межпарламентской ассамблеи православия руководитель российской делегации депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
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Комментарии4
Шоу-бизнес , Сергей Гаврилов , Алексей Пушков , Владимир Соловьев , Ольга Скабеева , Владимир Путин , Нино Катамадзе , Иосиф Пригожин , Госдума , КПРФ , Ведомости
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