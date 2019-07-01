Катамадзе передумала отказываться от концертов в РФ

Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе удалила своё сообщение в Facebook, в котором она объявила, что никогда больше не будет выступать в России , а также назвала президента страны Владимира Путина личным врагом.

В воскресенье, 30 июня, певица разместила на своей странице в соцсети пост, в котором принесла извинения за своё выступление 22 июня на фестивале «Усадьба Jazz» в московском парке Коломенское.

Своим голосом — по-грузински, во всех частях мира, и в том числе в России, — я всегда говорю, что Россия — оккупант, президент России Владимир Путин — враг моей страны, а значит и мой — приводит газета «Ведомости» текст сообщения Катамадзе.

Многочисленные подписчики поддержали Соловьёва, отметив в многочисленных комментариях, что вообще не знают, кто такая Нино Катамадзе. Они также выразили мнение, что громкое заявление грузинская певица сделала ради пиара, пишет News.ru.