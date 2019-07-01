Все могут короли? Высокомерная выходка Пугачевой

Алла Пугачева проехала на элитном автомобиле по перрону Рижского вокзала к собственному вагону поезда, чем возмутила пользователей соцсетей. За ней следовала колонна из нескольких машин, в которых находились родственники и помощники звезды.

Народная артистка СССР Алла Пугачева воспользовалась звездным статусом и проехала на дорогом автомобиле по перрону Рижского вокзала к собственному вагону поезда.

Следом двигалась колонна из нескольких машин, в которых находились муж певицы Максим Галкин , ее дети Лиза и Гарри, а также группа помощников звездной семьи. Видео и фотографии прибытия Примадонны к поезду опубликованы на странице ее фан-группы в инстаграме.

На кадрах видно, как Пугачеву подвозят на черной иномарке прямо ко входу в вагон.

Личный водитель открывает дверь, и из автомобиля выходит всенародная любимица в солнцезащитных очках, одетая в ярко-желтый тренч. Она без улыбки осматривается по сторонам и медленно направляется к вагону в сопровождении помощника.

«Проводили в Юрмалу », — уточнили фанаты певицы в описании к видео.

Однако среди подписчиков нашлись недовольные поведением суперзвезды, объяснив это тем, что Пугачева нарушила правила.

«А как машина оказалась на пероне? Так можно? Или за деньги можно все?» — написал один из возмущенных поклонников.

Тем не менее, у Примадонны нашлись защитники, которые не увидели в инциденте ничего дурного.

Согласно маршруту поезда, Пугачева сначала приехала в Ригу , и оттуда отправилась в Юрмалу. Уже несколько лет артистка проводит там время вместе со своими родственниками.

Кстати, именно там в эти дни пройдет фестиваль Лаймы Вайкуле «Рандеву».

Через 17 часов после публикации постов о проводах артистки поклонники поделились видеозаписью ее прибытия в столицу Латвии. В ролике можно увидеть, как Примадонна ведет за руку дочь Лизу, рядом с ней идут сын Гарри, муж Максим Галкин и помощники семьи.

В этом же вагоне в начале ноября певица отправится в Минск, где представит грандиозную шоу-программу «P. S.» на арене вместимостью 15 тыс. зрителей.

«Мы уже сотрудничали с Аллой Борисовной лет 15 назад, делали два ее концерта в Белоруссии. Конечно, для нас почетно работать со звездой такого уровня. Знаю, нас пытались «подвинуть»: Алле Борисовне и ее менеджменту поступали «более выгодные» контрпредложения. Рады, что она все же выбрала нас. Артистка предпочитает передвигаться на поезде, поэтому в Минск отправится поездом — в личном специальном вагоне, оснащенном всем необходимым», — поделился организатор.

По его словам, в настоящее время организаторы решают вопрос с размещением звезды в столице Белоруссии. Ей уже направили несколько вариантов пятизвездочных отелей.

«В целом, концерт повторит кремлевский, только декорации будут адаптированы под более масштабную площадку. Бытовой райдер у Аллы Борисовны достаточно простой, но соответствует ее уровню. Гримерка с зеркалами, фрукты, вода и все такое прочее», — рассказал организатор.

Билеты будут стоить от двух до пятнадцати тысяч русских рублей, что вполне приемлемо по сравнению с заоблачными ценами входа на юбилейный концерт Пугачевой в Москве. Тогда поклонники были возмущены стоимостью билетов, которая доходила до нескольких сотен тысяч рублей.

Грандиозный концерт, посвященный 70-летию Примадонны, состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце. Большая часть программы была посвящена новым композициям, что объясняется изменением голоса певицы. Также Пугачева хотела донести до зрителей бессмысленность повтора заученных всеми наизусть композиций, которые, по ее словам, остались в прошлой эпохе.

Некоторые присутствующие остались недовольны мероприятием, отметив плохую работу звукорежиссера Пугачевой, передает «АиФ» со ссылкой на соцсети.

«Алла обращалась со сцены к звукорежиссеру между куплетами песен: «Дай инструментал в мониторы, не слышу, что пою», «На сцене нет звука», — написал очевидец Никита Ковтунов.

Он отметил, что организаторы мероприятия не имели права допускать таких недочетов, учитывая огромную стоимость билетов. Также, по словам Ковтунова, зрители «натерпелись хамского отношения» со стороны охранников.

«Бесконечное хамство и отношение к зрителям как к скоту — и это главная концертная площадка страны», — возмутился очевидец.

Работу самой Пугачевой он похвалил, отметив грамотно построенную драматургию, взаимодействие артистки с публикой и танцорами, а также трогательный финал с выходом ее семьи.