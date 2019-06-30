Петросяна втянули в разборку с Собчак

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскритиковала спектакль «Три сестры» Константина Богомолова, состоявшийся на сцене Московского художественного театра имени Чехова.

«Спектакль сыгран на одной ноте. У актеров на лице полное отсутствие присутствия все два с половиной часа. Текст отлетает от зубов на «ура» за один выдох, но глаза остаются пустыми.

Фишка с операторами и гигантскими экранами, заполоняющими собой весь задник сцены, отыграна в каждом спектакле Богомолова. Скучно. Пора уже придумать что-то новое, — написала в своем инстаграме Брухунова, которую в прессе называют возможной любовницей Петросяна. — На мой взгляд, режиссер утопил аморфностью своего мышления и — как следствие всей постановки — невероятный творческий потенциал большинства присутствующих на сцене. Очень жаль».

Начинается ролик с того, что 80-летняя Ахеджакова повествует собеседнику о постановке Богомолова под названием «Слава» на сцене Большого драматического театра. Перебивая Ахеджакову, Невзоров, в свою очередь, отмечает, что не видел «ни одного спектакля и, надеюсь, никогда не увижу». Следом уже сама актриса просит объяснить ей, «почему народ ликует».

«Нина Усатова в конце спектакля, слезы, и она говорит: «Товарищ Сталин — сын трудового народа. А я — дочь трудового народа». В зале овации. Я в Малом театре сидела, они были на гастролях. Я разобраться не могу», — заключает она.

Примечательно, что вскоре на высказывание Ахеджаковой отреагировала и телеведущая Ксения Собчак , согласно слухам, встречающаяся с Богомоловым.

В комментариях к соответствующей записи, опубликованной в инстаграме самого режиссера, она назвала народную артистку своей «любимицей».

В конце минувшего мая, напомним, Богомолов был назначен новым художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной.

По словам главы московского департамента культуры Александра Кибовского, данное решение было принято после того, как Сергей Голомазов , являвшийся главой театра на Малой Бронной на протяжении долгих лет, стал худруком Рижского русского театра.

«Это большая нагрузка, поэтому было решено подумать о новом руководителе. Мы решили предложить этот пост Константину Юрьевичу Богомолову с тем, чтобы он осуществлял художественное руководство театра», — цитирует Кибовского РИА «Новости».

Сам Богомолов, комментируя новую должность, поблагодарил департамент культуры Москвы за доверие, а также заверил сотрудников театра, что никаких революций не планирует: «Никто в театре не должен опасаться, никаких революций. Будут только эволюции».

Кроме того, постановщик напомнил актерам, в каких театрах он ранее работал и какими именно направлениями занимался.

«Я делю театр только на хороший и нехороший, на профессиональный и непрофессиональный. Мы будем с вами работать, и я уверен, что мы можем достигнуть успеха с такой прекрасной труппой и замечательными мастерами. Театр должен иметь успех», — добавил режиссер.

«Я буду следовать их заветам и строить именно такой театр, — пообещал постановщик. — Я хочу, чтобы вы все ощутили такое воодушевление, как и я. Я хочу пригласить вас в новое, увлекательное путешествие, и я говорю вам, что я вас всех люблю».

Возвращаясь к самой Брухуновой, отметим, что недавно поклонники Петросяна забеспокоились относительно предполагаемого романа юмориста и его молодой помощницы.

На мысли о расставании интернет-пользователей натолкнул тот факт, что Татьяна, находясь в Москве, много времени проводит в одиночестве: в частности, однажды она якобы одна пила вино в ресторане.

Уже вскоре после появления подобных слухов, впрочем, Брухунова и Петросян показались на публике в компании друг друга.