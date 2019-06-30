Орбакайте высказалась о конфликте с Пугачевой

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«Жёлтая пресса превосходит себя»: Орбакайте о слухах про конфликт с Пугачевой 

Рамблер + ещё 6 22 минуты назад
Певица Кристина Орбакайте решила почитать новости о себе и поделилась заголовками публикаций в инстаграме.
«Решила посмотреть новости. Да уж, теперь точно понятно, наша жёлтая «пресса» превосходит себя))», — написала она.
Темы в основном сводятся к следующему: Орбакайте и ее знаменитая мама живут как кошка с собакой, причем Пугачева довела Орбакайте до седых волос; Орбакайте — мать детей Пугачевой и телеведущего Максима Галкина Лизы и Гарри; Орбакайте подвергли критике за видео, где ее муж вырвал зуб у их дочери.
Фолловеры поддержали певицу. «Кристина, не переживай, умные люди эту ерунду читать не будут, а на дураков не стоит обижаться! Расслабься!», «Только больные людишки такое могут писать. Добра и счастья вашей семье!» — написали в комментариях.
Подключилась к обсуждению и продюсер Яна Рудковская, посоветовавшая Кристине не удивляться. На что та ответила, что привыкла к сплетням о своей семье с детства.
«Кристи, понимаю тебя! Про нас пишут такое на ровном месте, что… Ну что, будем умиляться или судиться?» — написал композитор Игорь Николаев. «Как всегда, смеяться», — отметила Орбакайте.
Комментарии10
Шоу-бизнес , Видео , Игорь Николаев , Кристина Орбакайте , Яна Рудковская , Максим Галкин
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