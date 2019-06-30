Орбакайте высказалась о конфликте с Пугачевой

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Уровень воды в Тулуне упал после приезда Путина

Раскрыто число пострадавших в ЧС в Иркутской области

В РФ объяснили проверку пассажиров из Грузии

Грузинская певица извинилась за выступления в РФ

Пугачева была у него на подпевках. После смерти его забыли