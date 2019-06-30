Букингемский дворец не справляется с троллями Меган Маркл в Сети

С Меган Маркл у королевской семьи Великобритании связаны самые главные беспокойства. Речь идет о неутихающей волне оскорблений, расистских высказываний и унижающих карикатур, которые оставляют анонимные пользователи в адрес герцогини Сассекской. Уже были случаи, когда особо рьяные комментаторы несли уголовную ответственность за свои слова.

Но это, похоже, помогает мало. Так что, не справляясь с оскорблениями, еще в марте этого года было объявлено о том, что модераторы аккаунтов королевской семьи будут удалять троллей, а когда того будут требовать обстоятельства, представители Дворца намерены обращаться с заявлениями в полицию.

Однако, как отмечает королевский эксперт Ричард Фицджеральд, основатели сайтов утверждают, что сообщения о расизме не следует модерировать или удалять, поскольку это подрывает права британских экстремистов выражать свое мнение и «защищать от вмешательства государства».

Так что проблема с оскорбительными высказываниями в адрес супруги принца Гарри была прогнозируема и прогнозируемо огромна. Как отмечает эксперт, цензура троллей в социальных сетях очень сложна, а средства для защиты от унижений все еще находятся в зачаточном состоянии, пишет Express.co.

Напомним, накануне поклонники Меган Маркл были приятно удивлены ее неожиданному визиту на бейсбольный матч вместе с мужем, принцем Гарри. Здесь Меган продемонстрировала публике постройневшую фигуру.