23-летняя модель и блогер из Калининграда Анастасия Квитко, которую также называют русской Ким Кардашьян из-за весьма пышных форм, периодически радует 10 миллионов своих подписчиков в инстаграме фото и видео в максимально открытых нарядах.
Параметры фигуры Квитко 95-63-105. Она настаивает, что ее красота природная, к услугам хирургов она не обращалась.
На этот раз модель решила порадовать аудиторию видео в в розовом купальнике, который ей явно не по размеру. Лиф практически ничего не скрывает, низ купальника тоже не оставляет простора для воображения, что, впрочем, не расстраивает многочисленных поклонников модели, некоторые из них предложили ей обойтись без ухищрений и просто выложить полностью обнарженное фото.
«Маловат бикини», «Выглядишь потрясающе», «Разденься полностью», — написали в комментариях.