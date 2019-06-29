«Маловат купальник». Русская Ким Кардашьян показала сексуальное видео

Параметры фигуры Квитко 95-63-105. Она настаивает, что ее красота природная, к услугам хирургов она не обращалась.

На этот раз модель решила порадовать аудиторию видео в в розовом купальнике, который ей явно не по размеру. Лиф практически ничего не скрывает, низ купальника тоже не оставляет простора для воображения, что, впрочем, не расстраивает многочисленных поклонников модели, некоторые из них предложили ей обойтись без ухищрений и просто выложить полностью обнарженное фото.