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«Маловат купальник». Русская Ким Кардашьян показала сексуальное видео 

Рамблер 25 минут назад
Фото: Instagram
23-летняя модель и блогер из Калининграда Анастасия Квитко, которую также называют русской Ким Кардашьян из-за весьма пышных форм, периодически радует 10 миллионов своих подписчиков в инстаграме фото и видео в максимально открытых нарядах.
«Русская Кардашьян» перекрыла гигантскими ягодицами вид с крыши
Параметры фигуры Квитко 95-63-105. Она настаивает, что ее красота природная, к услугам хирургов она не обращалась.
На этот раз модель решила порадовать аудиторию видео в в розовом купальнике, который ей явно не по размеру. Лиф практически ничего не скрывает, низ купальника тоже не оставляет простора для воображения, что, впрочем, не расстраивает многочисленных поклонников модели, некоторые из них предложили ей обойтись без ухищрений и просто выложить полностью обнарженное фото.
«Маловат бикини», «Выглядишь потрясающе», «Разденься полностью», — написали в комментариях.
Комментарии3
Шоу-бизнес , Анастасия Квитко , Ким Кардашьян , Калининград
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