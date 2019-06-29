Собчак сказала, чему должны учить детей современные сказки

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, какими должны быть современные сказки и что они должны объяснять детям об отношениях мужчины и женщины.

На своей странице в Instagram Собчак опубликовала видеозапись с англоговорящей девочкой, которая раскритиковала диснеевскую сказку «Аладдин» за то, что главный герой отправляется в полет на ковре-самолете вместе с принцессой Жасмин и обещает показать ей весь мир. Девочка считает, что принцессе следовало бы путешествовать по миру самостоятельно, не полагаясь на мужчину.

«Тебе не нужен парень, который покажет тебе «целый новый мир» (фраза из песни в диснеевской экранизации «Аладдина» — прим. ВЗГЛЯД). Потому что на ковре недостаточно свободного места. И Жасмин могла бы отправиться сама по себе, а Аладдин — сам по себе. (…) Принцессе не нужно, чтобы принц ее спасал, она сама может себя спасти», — говорит девочка на видео.

«Если бы у меня была дочь, я бы хотела чтобы она именно так комментировала сказки», — призналась Собчак.

«Вообще это, кстати, серьезный вопрос. Чтобы вырастить женщин, которые считают, что мужчина нужен для удовольствия, а не для самореализации и финансовой стабильности, нужны другие сказки. Не про принцев спасающих принцесс, не про Аладдина, приглашающего в путешествие, а про красивые отношения партнерства, где принц и принцесса вместе противостоят драконам и всему плохому. А ведь сказки — это первое что слышит и запоминает ребенок в своей жизни», — добавила она.

Ранее Собчак заявляла, что в последнее время подростки стали слишком бурно реагировать на буллинг, и объяснила родителям, как воспитывать детей, чтобы избежать конфликтов в школах.