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Барабанщик пережил инсульт на сцене и доиграл композицию одной рукой 

360tv.ru + ещё 4 5 часов назад
Фото: Кадр: видео manchestereveningnews.co.uk
Барабанщик трибьют-группы Korn Again Алекс Хиден пережил инсульт прямо во время концерта. Музыкант почувствовал недомогание, но доиграл композицию, пока не рухнул на пол. Об этом сообщило издание Manchester Evening News.
В мае группа Korn Again выступала на фестивале Rockstock в британском городе Стокпорт. На концерте у 28-летнего барабанщика появилась резкая боль в плече, потом левая половина тела онемела, Хиден перестал что-либо видеть левым глазом.
Музыкант не понял, что с ним происходит, и доиграл композицию до конца одной рукой. После этого Хиден рухнул на сцену. Музыканта госпитализировали и оказали ему врачебную помощь.
Барабанщик признался, что он и подумать не мог, что у него может быть инсульт. Хиден предположил, что он почувствовал себя плохо из-за низкого уровня сахара в крови или обезвоживания. Он надеялся, что его состояние улучшится после перекуса и сладкой газировки.
«Я не хотел останавливаться, потому что это песня была одной из первых. Я не хотел подвести группу и аудиторию», — рассказал Хиден.
Сейчас музыкант снова хорошо видит, только рука Хидена все еще с трудом двигается. Группа подыскивает барабанщика, который мог бы заменить Хидена на ближайших концертах.
Korn Again — трибьют-группа американского ню-метал-коллектива Korn. На своих концертах исполнители играют кавер-версии песен любимой группы.
Ранее сообщалось, что фанатка американской исполнительницы Пинк родила за несколько минут прямо на ее концерте. Новорожденную дочь женщина назвала в честь любимой певицы — Долли Пинк.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Пинк , Стокпорт
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