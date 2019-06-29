Барабанщик пережил инсульт на сцене и доиграл композицию одной рукой

Барабанщик трибьют-группы Korn Again Алекс Хиден пережил инсульт прямо во время концерта. Музыкант почувствовал недомогание, но доиграл композицию, пока не рухнул на пол. Об этом сообщило издание Manchester Evening News.

В мае группа Korn Again выступала на фестивале Rockstock в британском городе Стокпорт . На концерте у 28-летнего барабанщика появилась резкая боль в плече, потом левая половина тела онемела, Хиден перестал что-либо видеть левым глазом.

Музыкант не понял, что с ним происходит, и доиграл композицию до конца одной рукой. После этого Хиден рухнул на сцену. Музыканта госпитализировали и оказали ему врачебную помощь.

Барабанщик признался, что он и подумать не мог, что у него может быть инсульт. Хиден предположил, что он почувствовал себя плохо из-за низкого уровня сахара в крови или обезвоживания. Он надеялся, что его состояние улучшится после перекуса и сладкой газировки.

«Я не хотел останавливаться, потому что это песня была одной из первых. Я не хотел подвести группу и аудиторию», — рассказал Хиден.

Сейчас музыкант снова хорошо видит, только рука Хидена все еще с трудом двигается. Группа подыскивает барабанщика, который мог бы заменить Хидена на ближайших концертах.

Korn Again — трибьют-группа американского ню-метал-коллектива Korn. На своих концертах исполнители играют кавер-версии песен любимой группы.