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Элтон Джон обратился к Путину 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: Lewis Joly / АР
Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину.
Элтон Джон обвинил российского лидера в двуличии. Певец выразил сожаление из-за того, что Путин говорит об отсутствии проблем с правами ЛГБТ-сообщества в России, тогда как на самом деле фильм о жизни певца подвергся цензуре из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации.
Музыкант также не согласился с утверждением Путина о крахе либеральной идеи.
«Я горжусь тем, что наше государство признает универсальное право человека любить того, кого он хочет. И я искренне благодарен за то, что мой брак с Дэвидом (супруг музыканта, с которым они состоят в отношениях более 25 лет — прим. «Ленты.ру») стал юридически возможным. Это принесло нам обоим огромный комфорт и счастье», — заключил Элтон Джон.
27 июня Путин дал интервью британской газете Financial Times. Глава государства заявил, что в России ничего не имеют против представителей ЛГБТ-сообщества. Президент пожелал им здоровья и посоветовал жить так, как они считают нужным.
Фильм о жизни Элтона Джона «Рокетмен» вышел в прокат 6 июня.
Из российской версии картины исчезли эпизоды, в которых присутствуют поцелуи и постельные сцены с геями, а также фрагменты с наркотиками. В компании «Централ Партнершип», занимающейся прокатом фильма, заявили, что кадры были вырезаны «для соответствия картины законодательству Российской Федерации».
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Политика , Элтон Джон , Владимир Путин , Financial Times , Lenta.ru
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