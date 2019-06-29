Элтон Джон обратился к Путину

Элтон Джон обвинил российского лидера в двуличии. Певец выразил сожаление из-за того, что Путин говорит об отсутствии проблем с правами ЛГБТ-сообщества в России , тогда как на самом деле фильм о жизни певца подвергся цензуре из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации.

Музыкант также не согласился с утверждением Путина о крахе либеральной идеи.

«Я горжусь тем, что наше государство признает универсальное право человека любить того, кого он хочет. И я искренне благодарен за то, что мой брак с Дэвидом (супруг музыканта, с которым они состоят в отношениях более 25 лет — прим. «Ленты.ру») стал юридически возможным. Это принесло нам обоим огромный комфорт и счастье», — заключил Элтон Джон.

27 июня Путин дал интервью британской газете Financial Times. Глава государства заявил, что в России ничего не имеют против представителей ЛГБТ-сообщества. Президент пожелал им здоровья и посоветовал жить так, как они считают нужным.

Фильм о жизни Элтона Джона «Рокетмен» вышел в прокат 6 июня.

Из российской версии картины исчезли эпизоды, в которых присутствуют поцелуи и постельные сцены с геями, а также фрагменты с наркотиками. В компании «Централ Партнершип», занимающейся прокатом фильма, заявили, что кадры были вырезаны «для соответствия картины законодательству Российской Федерации».